Justiça anula votos e tira mandato de dois vereadores em Porto Velho; presidente do AVANTE diz que vai recorrer

O deputado estadual Jair Montes, presidente do Avante em Rondônia, contestou a decisão da Justiça Eleitoral que anulou os votos da legenda nas eleições municipais de 2024 e determinou a perda dos mandatos dos vereadores Breno Mendes e Zé Paroca (presidente da Câmara eleito), em Porto Velho, por suposta fraude à cota de gênero.
Segundo ele, o partido cumpriu as regras da cota de gênero durante a formação da chapa e adotou procedimentos para garantir a participação das candidatas.
Jair Montes afirmou que o Avante realizou reuniões, oficinas e encontros com homens e mulheres interessados em disputar as eleições, além de uma convenção partidária na qual foram escolhidos os candidatos. De acordo com ele, a legenda tinha número de mulheres superior ao mínimo exigido pela legislação eleitoral, o que, em sua avaliação, demonstra que não houve intenção de burlar a cota de gênero.
Sobre o caso de Carla Teles, citada na ação, o deputado declarou que ela participou da convenção e iniciou a campanha, mas teria enfrentado problemas familiares que comprometeram sua participação. Jair Montes afirmou ainda que o partido reuniu conversas e documentos relacionados ao caso e os encaminhou à Polícia Federal e à defesa jurídica da legenda. Ele também mencionou a situação de outra candidata, identificada como Glace, que, segundo sua versão, formalizou a desistência da candidatura, posteriormente homologada pela Justiça Eleitoral.
O presidente do Avante informou que o partido vai apresentar embargos contra a decisão de primeira instância e, posteriormente, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), caso seja necessário.
Jair Montes contestou o entendimento de que houve fraude à cota de gênero e afirmou que pretende utilizar os documentos reunidos pelo partido para questionar a decisão.