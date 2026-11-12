Documento confirma encerramento do Hospital de Amor a partir de 30 de novembro em Vilhena

Um documento da Fundação Pio XII, que circula pelas redes sociais, confirma que a unidade do Hospital de Amor em Vilhena encerrará suas atividades no dia 30 de novembro de 2026.

O comunicado, dirigido à Prefeitura de Vilhena e datado de 9 de novembro, informa também que os agendamentos de exames e consultas estão suspensos e que poderão ocorrer limitações e alterações nos atendimentos previstos.

Conforme o Extra de Rondônia antecipou em matéria publicada no último fim de semana e em artigo assinado pelo jornalista Mário Quevedo nesta quinta-feira, 12, a possibilidade de encerramento das atividades da unidade já vinha sendo apontada. Agora, o documento atribuído à Fundação Pio XII formaliza a comunicação sobre a decisão (leia mais AQUI e AQUI).

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges. Ele afirmou que não recebeu oficialmente o documento, mas ressaltou que já tinha conhecimento verbal de que a decisão de encerrar as atividades da unidade havia sido tomada e que esse seria, de fato, o desfecho.

Wagner também destacou que o Hospital de Amor não pertence à rede municipal de saúde. Segundo o secretário, a participação da Prefeitura na iniciativa se limitou à cessão do prédio onde a unidade funciona.

Até o momento, a Prefeitura de Vilhena não confirmou oficialmente se recebeu o comunicado encaminhado pela Fundação Pio XII. Embora o documento esteja endereçado ao município, ainda não houve confirmação pública do recebimento por parte da administração municipal.

O comunicado informa que, em razão do encerramento previsto para 30 de novembro, os agendamentos de exames e consultas estão suspensos, com possibilidade de alterações e limitações nos atendimentos que já estavam previstos. O texto é assinado digitalmente por Raphael Luiz Haikel Junior, em nome da Fundação Pio XII, e traz como local e data Barretos (SP), 9 de novembro de 2026.

A situação ocorre depois de a unidade já ter suspendido a realização de exames preventivos e deixado de receber novos pacientes. Em contato anterior com o Extra de Rondônia, a direção local informou que os atendimentos estavam restritos aos pacientes que já se encontravam em acompanhamento e que aguardava uma manifestação técnica da administração central da Fundação Pio XII. Na ocasião, ainda não havia confirmação oficial de fechamento.

Inaugurado em 21 de junho de 2024, o Centro de Prevenção e Diagnóstico do Hospital de Amor foi apresentado como uma estrutura voltada à realização de exames e ações de prevenção e diagnóstico de diferentes tipos de câncer, atendendo moradores de Vilhena e de municípios do Cone Sul de Rondônia.

A implantação da unidade contou com a participação de diferentes agentes públicos e institucionais. A Prefeitura disponibilizou o imóvel utilizado pelo serviço, enquanto a Fundação Pio XII ficou responsável pela estrutura e pela operação da unidade. A iniciativa também teve articulação política e participação da deputada federal Sílvia Cristina na viabilização de recursos.

Com a confirmação documental do encerramento, permanecem questões sobre a continuidade dos serviços de prevenção e diagnóstico oferecidos à população da região e sobre a destinação da estrutura que vinha sendo utilizada pelo Hospital de Amor em Vilhena (leia o documento abaixo).