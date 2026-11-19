A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO) aprovou, durante sessão ordinária realizada na terça-feira (17), projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo que autorizam o reforço orçamentário para áreas estratégicas, como saúde, esporte e lazer.

Entre as matérias aprovadas está o Projeto de Lei nº 1.520/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 1,3 milhão para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 1.591/2026, que destina R$ 1,18 milhão à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

Durante a votação, o deputado estadual Luizinho Goebel participou dos trabalhos legislativos e da apreciação das propostas. O parlamentar segue acompanhando as atividades da Casa de Leis e participando das votações de projetos relacionados às demandas e ao desenvolvimento de Rondônia.

A pauta também incluiu requerimentos voltados à valorização das mulheres na sociedade rondoniense.