O Tribunal do Júri da Comarca de Vilhena deve julgar no dia 30 de novembro de 2026, a ação penal referente a um homicídio consumado e uma tentativa registrados no município.

Conforme a pauta oficial da 1ª Vara Criminal, Charles Vieira dos Santos consta como réu no processo nº 7009957-98.2025.8.22.0014, com sessão programada para ter início às 8h30.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia com base nos registros policiais da época, o caso refere-se a um ataque ocorrido no dia 2 de agosto de 2025, no bairro Parque Industrial São Paulo.

Na ocasião, duas pessoas foram atingidas por diversos golpes de arma branca: uma das vítimas, identificada pelas iniciais L.S.O.R., não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto a segunda sobreviveu ao atentado.

De acordo com os levantamentos divulgados pela Polícia Civil durante a fase investigativa, o crime aconteceu após os envolvidos saírem de uma casa noturna e seguirem até a residência da vítima.

As apurações também indicaram uma possível motivação ligada a disputas entre facções criminosas na região.

Durante a sessão em plenário, o Conselho de Sentença analisará as provas reunidas nos autos e os argumentos apresentados pelo Ministério Público e pela defesa para decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.