PC divulga imagem de suspeito de homicídio ocorrido em Vilhena

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), divulgou nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a imagem de Charles Vieira dos Santos, suspeito de envolvimento no homicídio de L.S.O.R., e na tentativa de homicídio contra V.G.S.S., ocorridos no último dia 2, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena (leia mais AQUI).

Segundo as investigações, as vítimas e os suspeitos haviam saído de uma casa noturna e seguiram para a residência de L.S.O.R., onde continuaram a confraternização. Durante o encontro, houve um desentendimento, momento em que as vítimas foram atacadas com golpes de faca.

Após a ação criminosa, os agressores fugiram. L.S.O.R. chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já V.G.S.S. sobreviveu e encontra-se fora de perigo.

A Polícia Civil apura que a motivação do crime estaria relacionada a disputas entre facções criminosas que atuam na região. Diante das provas colhidas, a DERCCV representou pela prisão preventiva de Charles, bem como pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão. Até o momento, no entanto, o suspeito não foi localizado e há indícios de que tenha deixado a cidade.

Para auxiliar nas investigações, a imagem do foragido foi divulgada, e a população pode colaborar repassando informações de forma anônima. Os contatos disponíveis são: (69) 3322-3001, 197 (WhatsApp), (69) 9914-3649 (WhatsApp da DERCCV) ou pelo telefone da Polícia Militar (69) 3322-3935.

A Polícia Civil reforça que a contribuição da comunidade é essencial para a captura do suspeito e para que os responsáveis sejam levados à Justiça, fortalecendo a segurança em Vilhena.