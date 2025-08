VÍDEO: Briga entre jovens termina com um morto e outro gravemente ferido em Vilhena

Uma briga entre dois jovens, ocorrida no final da manhã deste sábado, 2, terminou de forma trágica em Vilhena. O confronto aconteceu durante uma festa realizada em uma residência localizada na Rua 9309, no bairro Ipê.

De acordo com as primeiras informações, os dois envolvidos estavam em uma casa noturna e, posteriormente, seguiram para a referida festa. No local, após um desentendimento, ambos entraram em luta corporal, e um deles acabou esfaqueando o outro.

A vítima fatal foi identificada como Leonardo Prado, que não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. O outro jovem, identificado como Vinicius, foi socorrido por populares e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Seu estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e aguardou a chegada da Perícia Técnica para os procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e motivação do crime.

