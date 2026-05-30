Motorista com sinais de embriaguez é flagrado conduzindo caminhão da prefeitura de Vilhena

Um motorista da prefeitura de Vilhena foi detido pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 30 de maio, sob a acusação de conduzir um veículo oficial do município sob o efeito de bebidas alcoólicas.

O servidor público foi flagrado realizando manobras perigosas em uma das avenidas que dão acesso à zona rural.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operações da Polícia Militar (190) recebeu uma denúncia anônima informando que um caminhão caçamba pertencente ao município, placa NCC 3903 e identificação numérica 54 estampada na porta, trafegava em zigue-zague pela Avenida Jamari, seguindo no sentido ao setor chacareiro, colocando em risco a vida de terceiros.

ABORDAGEM E CONFISSÃO GRAVADA

De posse das características, uma guarnição de Rádio Patrulha deslocou-se para a região e conseguiu interceptar o veículo oficial no momento em que ele retornava em direção à área urbana da cidade.

Foi dada ordem de parada e o condutor, identificado pelas iniciais J. R., foi submetido aos procedimentos de abordagem.

Ao ser questionado formalmente pelos militares se havia consumido álcool, o motorista confessou que passou a noite ingerindo bebida alcoólica até a madrugada de hoje. Os policiais constataram que o servidor apresentava hálito etílico, comportamento disperso, olhos avermelhados e forte sonolência.

A equipe ofereceu o teste do etilômetro (bafômetro) para a medição técnica, mas o condutor recusou-se a assoprar o aparelho, alegando textualmente que “não faria o teste porque estava de ressaca”.

A declaração e a confissão do homem foram integralmente gravadas em vídeo pelos policiais e anexadas ao relatório oficial como prova técnica.

PROCEDIMENTOS LEGAIS

Diante do visível estado de embriaguez e da recusa do teste, os militares lavraram o respectivo auto de infração de trânsito e o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

O servidor público recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação ao delegado de plantão, podendo responder pelo crime de embriaguez ao volante, além de sofrer sanções administrativas e disciplinares junto à administração pública municipal.

O caminhão da prefeitura não foi guinchado ao pátio do Detran; o veículo foi retido e formalmente entregue sob a responsabilidade do chefe de equipe do motorista, que compareceu ao local para providenciar a remoção do bem público.