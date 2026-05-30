Família procura por cãozinho que desapareceu na madrugada de sexta-feira no Setor 19 em Vilhena

Uma família de Vilhena está mobilizada e pede a ajuda da comunidade para tentar localizar um cãozinho de estimação que desapareceu recentemente.

O animal sumiu na madrugada desta sexta-feira, 29 de maio, de um imóvel localizado na Rua Ceará, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (região popularmente conhecida como Setor 19).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia junto aos proprietários, o tutor informou que o cachorro atende pelo nome de Gin.

Ele tem quatro anos de idade e é uma mistura de Yorkshire com a raça vira-lata (sem raça definida). O sumiço repentino tem deixado os donos desesperados, pois o animal é muito apegado à família.

COMO AJUDAR

Os proprietários pedem que qualquer morador das imediações do Setor 19 ou de outros bairros que tenha visto o cãozinho, ou saiba onde ele possa estar abrigado, entre em contato imediatamente.

As informações que possam levar ao paradeiro de Gin podem ser repassadas de forma direta pelo telefone e WhatsApp (69) 9 9260-0350.