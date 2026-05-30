Falso prestador de serviço finge desentupir pia e furta linguiças defumadas de residência em Vilhena

O que era para ser um simples reparo doméstico acabou se tornando um caso de polícia na noite desta sexta-feira, 29 de maio, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Um morador foi furtado dentro de sua própria casa por um homem que havia contratado para realizar o desentupimento de uma pia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por volta das 19h para deslocar-se até uma residência situada no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a Rua Pernambuco, onde o furto havia sido constatado.

SERVIÇO MALFEITO E SUMIÇO DE ALIMENTOS

No local, os militares mantiveram contato com a vítima, identificada pelas iniciais G., o idoso relatou que havia contratado um homem para desobstruir o encanamento de sua cozinha.

Segundo o morador, o trabalhador temporário possuía porte alto, pele negra, trajava roupas escuras, usava brincos e é conhecido nas imediações por ser usuário de substâncias entorpecentes.

Assim que deu o serviço por “concluído”, o suspeito cobrou pelo trabalho e deixou o imóvel rapidamente. Desconfiado, o proprietário foi vistoriar a pia e constatou que o encanamento continuava totalmente entupido.

A surpresa maior, porém, veio logo em seguida: ao olhar para o teto da cozinha, o morador percebeu que o indivíduo havia aproveitado um momento de distração para furtar nove linguiças defumadas, de um total de 18 unidades que ele mantinha penduradas para consumo próprio. O homem levou exatamente metade do estoque de embutidos da vítima.

BUSCAS NA REGIÃO

A guarnição colheu todas as características físicas e vestimentas do suspeito e passou a realizar patrulhamentos e diligências em pontos de venda e consumo de drogas no bairro, na tentativa de localizar o autor e recuperar o alimento furtado.

Apesar dos esforços dos policiais militares, nenhum suspeito com a descrição informada foi capturado até o fechamento da ocorrência.

O boletim de furto em residência foi registrado e a vítima foi formalmente orientada sobre os procedimentos legais para dar andamento ao caso na Polícia Civil.