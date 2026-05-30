Homem é agredido a pedradas e pauladas na cabeça e fica em estado grave em Vilhena

Uma violenta tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira, 29 de maio, em Vilhena.

Um homem foi brutalmente agredido com pedras de grande porte e um pedaço de madeira na região da cabeça e do rosto, sendo socorrido em estado grave.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por volta das 20h para deslocar-se até o cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Rio de Janeiro.

No local, os militares encontraram a vítima, identificada pelas iniciais E. R. M., caída ao solo em frente a um estabelecimento comercial, apresentando sangramentos e múltiplas lesões. Devido à gravidade do seu estado físico, o homem não tinha condições de falar ou relatar o que havia acontecido.

AGRESSÃO BRUTAL FILMADA POR CÂMERAS

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e realizou os procedimentos de primeiros socorros para estabilizar a vítima. Em seguida, o homem foi conduzido ao Hospital Regional, onde permaneceu internado sob cuidados médicos.

Os policiais mantiveram contato com o proprietário do comércio local, identificado pelas iniciais H., que presenciou todo o atentado. A testemunha relatou que observou a vítima caminhando pela via pública na companhia de outros dois indivíduos. Em dado momento, iniciou-se uma discussão entre eles e, sem qualquer motivo aparente, a dupla passou a agredir a vítima de forma implacável.

Os criminosos utilizaram pedras grandes e um pedaço de madeira para golpear repetidamente o rosto e a cabeça do homem, cessando o ataque apenas quando ele ficou inconsciente.

O comerciante acrescentou ainda que tanto a vítima quanto os agressores são conhecidos na região pelo uso de entorpecentes e possuem passagens policiais anteriores.

SUSPEITOS IDENTIFICADOS

Durante o atendimento da ocorrência, os militares apresentaram à testemunha fotografias de suspeitos que costumam frequentar as imediações junto com a vítima. O comerciante reconheceu, os autores do crime como sendo E. V. V. e P. R. F.

Além do reconhecimento fotográfico, o proprietário do comércio cedeu à polícia os arquivos de vídeo do sistema de monitoramento de segurança do local. As imagens capturaram toda a dinâmica da tentativa de homicídio e confirmaram a identidade dos agressores.

As guarnições de serviço realizaram diligências pelos bairros vizinhos e em pontos de uso de drogas na tentativa de capturar a dupla em flagrante, mas os suspeitos não foram localizados até o fechamento do boletim.

O caso e o material gravado pelas câmeras foram encaminhados à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil para dar início ao inquérito e pedido de prisão dos envolvidos.