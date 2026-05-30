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domingo, 31 de maio de 2026.

Colisão traseira deixa prejuízos materiais no bairro Bela Vista em Vilhena

Um dos veículos estava regularmente estacionado na avenida
Os motoristas foram liberados no próprio local e orientados quanto aos prazos e trâmites legais para o ressarcimento dos prejuízos

Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis da mesma marca mobilizou o registro de uma ocorrência na manhã deste sábado, 30 de maio, em Vilhena.

O sinistro resultou apenas em avarias estruturais nos veículos, sem o registro de pessoas feridas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 09h para deslocar-se até a Avenida Pedro Diniz da Costa, localizada no bairro Bela Vista, precisamente nas imediações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar.

COLISÃO COM CARRO ESTACIONADO

No endereço indicado, os policiais constataram que o acidente envolveu um Fiat Uno de cor preta e uma caminhonete Fiat Toro de cor branca. De acordo com o levantamento preliminar da dinâmica do fato, o condutor do Uno trafegava pela avenida seguindo no sentido em direção ao bairro Alto dos Parecis.

Ao atingir a altura do quartel dos bombeiros, por motivos não especificados, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a traseira da Fiat Toro, que se encontrava regularmente estacionada em via pública.

PROCEDIMENTOS DE PRAXE

Ambos os condutores permaneceram no local do impacto durante todo o tempo, colaborando de forma pacífica com os procedimentos e orientações da equipe de segurança pública.

Como o acidente resultou exclusivamente em danos materiais em ambas as frentes e traseiras, sem vítimas lesionadas e sem qualquer indício de infração penal ou embriaguez ao volante que demandasse uma intervenção mais complexa, não houve a necessidade de acionamento da Perícia Técnica-Científica (POLITEC).

Os policiais militares colheram os dados documentais dos envolvidos e dos veículos para a confecção do boletim de ocorrência de trânsito.

Os motoristas foram liberados no próprio local e orientados quanto aos prazos e trâmites legais para o ressarcimento dos prejuízos materiais junto às suas respectivas seguradoras ou de forma amigável.

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