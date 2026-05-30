Com forte apoio ao agro, comitiva bolsonarista e Bruno Bolsonaro movimentam Rondônia Rural Show em Ji-Paraná

Ji-Paraná (RO) — A Rondônia Rural Show foi cenário de uma intensa movimentação política na última sexta-feira (29) com a presença de importantes nomes da bancada do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados.

Os parlamentares Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão (MG), Marcos Pollon (MS) e Zé Trovão (SC) participaram da feira agropecuária a convite do empresário, pecuarista e pré-candidato ao Senado Federal, Bruno Bolsonaro Scheid.

A comitiva percorreu os corredores do Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, atraindo a atenção de visitantes, produtores rurais, empresários e lideranças do setor agropecuário.

Durante a agenda, os parlamentares e Bruno Scheid foram constantemente abordados por apoiadores que aproveitaram a oportunidade para cumprimentos, fotografias e conversas sobre temas ligados ao agronegócio e ao cenário político nacional.

A mobilização evidenciou a identificação de parte do público presente com as pautas defendidas pelo campo conservador e pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da visita, a comitiva destacou a relevância do agronegócio para o desenvolvimento econômico de Rondônia e para a geração de emprego e renda no estado.

Os parlamentares e o pré-candidato também visitaram estandes de empresas que atuam em diferentes segmentos da cadeia produtiva regional, entre elas Pemaza, Marília Nutri, Tractor Fera, Jirauto e Nossa Lavoura.

Nos encontros com produtores rurais e representantes do setor, foram debatidos temas relacionados ao fortalecimento da atividade agropecuária, à liberdade econômica e às perspectivas de crescimento do estado.

Ao comentar sua pré-candidatura ao Senado, Bruno Bolsonaro Scheid ressaltou que sua atuação tem sido pautada pelo respeito às normas eleitorais e pelo compromisso com o debate de propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia.

Segundo ele, a construção do projeto político ocorre dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, com foco no fortalecimento partidário, na defesa do setor produtivo e na apresentação de ideias para o futuro do estado.

O motivo do comentário de Scheid aconteceu após recomendações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que emitiu nota no dia anterior, pedindo que os políticos que participassem da feira garantissem a lisura e a isonomia das eleições deste ano.

A agenda realizada durante a Rondônia Rural Show reforçou a aproximação de Bruno Bolsonaro Scheid com lideranças nacionais do PL e ampliou sua visibilidade junto ao público que acompanha as discussões sobre o futuro político de Rondônia.