VÍDEO: PM recupera motocicleta furtada em Vilhena; menor foi apreendido

Uma atitude responsável para evitar a combinação de álcool e direção acabou terminando em prejuízo temporário para um motociclista em Vilhena.

Após decidir deixar seu veículo estacionado na rua para retornar de carro de aplicativo para casa, o proprietário teve a motocicleta furtada por um adolescente de 17 anos. Felizmente, a Polícia Militar agiu rápido e recuperou o bem poucas horas após a denúncia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais F., acionou a Polícia Militar na tarde deste sábado, 30 de maio. Ele relatou que, na noite de sexta-feira, 29, foi até uma tabacaria localizada na Avenida Paraná e estacionou sua motocicleta Honda CG Titan 150, de cor vermelha e placa NEA1C25, em uma travessa lateral (Avenida 804).

Por ter ingerido bebida alcoólica e ciente dos riscos, o homem decidiu deixar o veículo no local e pegou um carro de aplicativo para retornar à sua residência, no bairro Alto Alegre. Contudo, ao retornar por volta das 13h de hoje para buscar a moto, constatou que ela havia sido furtada.

ABORDAGEM E PERSEGUIÇÃO

O desfecho do caso começou a se desenhar por volta das 15h, quando uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida Beira Rio, nas proximidades da Feira Municipal, no Centro da cidade. Os militares avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta vermelha com as mesmas características da que havia sido levada.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor mudou de direção abruptamente, demonstrando extremo nervosismo e despertando fundada suspeita.

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático a distância. Na tentativa de despistar a guarnição, o suspeito fez um retorno, acessou a Avenida 1º de Maio e seguiu em alta velocidade em direção ao bairro Vila Operária.

MENOR APREENDIDO

O cerco policial continuou de forma persistente até que os militares conseguiram interceptar e abordar o veículo na Rua Dr. Paulo Roberto Gasparian, localizada no bairro Parque Industrial Tancredo Neves.

Ao realizarem a identificação do condutor, os policiais constataram tratar-se de um menor infrator, de iniciais C. G. D. A., de 17 anos. Em checagem ao sistema veicular, confirmou-se que a moto era exatamente a que havia sido furtada na madrugada.

Questionado sobre a procedência do veículo, o adolescente confessou espontaneamente que foi o autor do furto na travessa da Avenida Paraná.

Diante dos fatos, o menor infrator recebeu voz de apreensão e foi conduzido, juntamente com a motocicleta recuperada, até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e adoção das medidas infracionais cabíveis.

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