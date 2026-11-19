A Câmara Municipal de Pimenta Bueno aprovou, por sete votos favoráveis e três contrários, o recebimento de uma denúncia por suposta infração político-administrativa contra a prefeita Marcilene Rodrigues da Silva Souza.

A votação aconteceu na segunda-feira, 16 de novembro de 2026, e autorizou a abertura de um processo que, dependendo do resultado da investigação e de um eventual julgamento, poderá levar à cassação do mandato da chefe do Executivo municipal.

A denúncia foi apresentada pelo ex-servidor público municipal e contador Ronaldo Gomes Junior e questiona a atuação da prefeita na condução e no julgamento de processos administrativos disciplinares envolvendo servidores do município.

Segundo a representação, uma servidora ocupante de cargo comissionado teria participado da elaboração de uma decisão administrativa sem possuir competência legal para essa atribuição. O denunciante também aponta possíveis omissões na análise de provas e na apuração de condutas relacionadas aos procedimentos investigados.

Os questionamentos envolvem o Processo Administrativo Disciplinar nº 7-0006/2023 e o procedimento revisional nº 7-0001/2025. Para o autor da denúncia, as situações relatadas podem caracterizar infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei nº 201/1967, legislação que trata, entre outros assuntos, da responsabilização de prefeitos.

Durante a votação, sete vereadores se posicionaram a favor do recebimento da denúncia: Sérgio Tobias, Fábio Tiziu, Fábio Matias, Álvaro Deboni, Andréia Kamomila, Guilherme Gaspari e Sidnei da Planalto.

Já os vereadores Joel Escobar, Josiel Leão e Lucas Maciel, atual presidente da Câmara Municipal, votaram contra a abertura do procedimento.

Com o resultado, foi constituída uma Comissão Processante formada pelos vereadores Josiel Leão, Sérgio Tobias e Fábio Tiziu, que ficará responsável por conduzir a apuração dos fatos apresentados na denúncia.

A comissão deverá examinar os documentos, realizar os procedimentos necessários à investigação e permitir que a prefeita apresente sua defesa, incluindo documentos e demais elementos que considerar relevantes para esclarecer os fatos.

>>> LEIA, ABAIXO, A DENÚCIA NA ÍNTEGRA: