A vereadora de Vilhena Amanda Areval é uma das 30 coautoras do livro “Despertar – A Minha História Tem Valor”, lançado na noite do último sábado (14), em Vilhena.

Idealizada pela terapeuta comportamental Lenir Costa, a obra reúne relatos de mulheres de Rondônia, de São Paulo e dos Estados Unidos e terá versões em português, inglês, espanhol, francês e italiano.

No capítulo “Os fios que bordaram minha caminhada até aqui”, Amanda conta a própria história como um bordado. Ela nasceu em Osório (RS) e chegou a Rondônia com quatro meses de idade, com os pais e os irmãos.

Começou a dar aulas aos 19 anos, foi professora da rede municipal por mais de duas décadas, secretária municipal de Educação e, hoje, é vereadora. Um dos trechos relembra o mestrado em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 2014: para estudar, ela viajava de ônibus 713 quilômetros de Vilhena até Cuiabá, 12 horas em cada sentido, e lia de madrugada, entre 3h e 6h, enquanto a casa dormia.

No lançamento, a vereadora falou sobre o desafio de escrever a própria vida. “Escrever sobre nós mesmas é bem desafiador. Exige de nós revisitar caminhos, recolher cicatrizes, acolher nossas fragilidades e muitas vezes encontrar palavras para aquilo que passamos tanto tempo silenciando”, disse.

Para Amanda, o maior aprendizado do capítulo foi entender que não precisa mudar quem é para ocupar espaços de decisão. “Um dos meus maiores despertares na escrita deste capítulo foi compreender que eu não preciso me tornar outra pessoa para ocupar os espaços que eu desejo transformar; que eu posso ser firme, sem perder a minha sensibilidade”, afirmou. “Quero que uma mulher, ao ler essas páginas do nosso livro, perceba que ela não está sozinha quando sente medo, quando ela se cansa, quando duvida de si mesma ou quando precisa recomeçar.”

DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL

Segundo Lenir Costa, o objetivo do projeto é ajudar cada mulher a enxergar o próprio valor, olhar para a sua jornada, agradecer e ressignificar o que for preciso. Ela acompanhou as autoras em todas as etapas da escrita. “Meu papel foi pegar na mão de cada uma, ajudar a escrever o seu capítulo e resolver as dúvidas e dificuldades do começo ao fim, até o capítulo ficar montado e organizado”, explica.

Depois de aprovado, cada capítulo seguiu para a Editora Pimenta, responsável pela diagramação e pelos registros da obra. Segundo a idealizadora, o livro será divulgado em cinco países. A obra não será vendida em livrarias: os exemplares estão com as próprias autoras. Um segundo volume, que deve incluir histórias de homens, já está em planejamento.

Ao encerrar a fala no lançamento, Amanda deixou um convite às leitoras. “Que este livro desperte em cada mulher a coragem de reconhecer sua história, a liberdade de escrever novos capítulos e a generosidade de ajudar outras mulheres a escreverem os seus. Por isso, meninas, seguimos juntas.”

QUEM É AMANDA

Amanda Areval é vereadora de Vilhena (2025-2028), professora e mestra em Educação pela UFMT. Atuou por mais de duas décadas na educação pública municipal, em sala de aula, na formação de professores, na Educação Ambiental e na gestão, e foi secretária municipal de Educação. Instagram: @amanda_areval.

SERVIÇO:

* Livro: Despertar – A Minha História Tem Valor

* Idealização: Lenir Costa · Editora: Pimenta

* Autoras: 30 mulheres, entre elas a vereadora Amanda Areval

* Idiomas: português, inglês, espanhol, francês e italiano

* Onde adquirir: diretamente com as autoras, entre elas a vereadora Amanda Areval, ou com a idealizadora, Lenir Costa (ainda não há venda em livrarias)