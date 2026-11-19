Uma ocorrência de violência doméstica terminou com um homem preso após confronto armado com a Polícia Militar na madrugada de quarta-feira, 18 de novembro, no município de Vale do Paraíso (RO).

De acordo com informações da corporação, a guarnição foi acionada por volta da 1h para atender a uma denúncia de que um indivíduo armado estaria provocando desordem em frente a um bar localizado no Setor 4.

Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram o suspeito, identificado pelas iniciais W.S.S., discutindo de forma exaltada com a própria esposa, que está grávida.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem efetuou um disparo de arma de fogo contra o solo, bem próximo aos pés da mulher.

Em seguida, o agressor fugiu a pé ainda portando o armamento. Durante o acompanhamento tático, mesmo após receber reiteradas ordens legais para largar a arma, o suspeito virou-se e apontou o revólver em direção à equipe policial.

Diante da iminente ameaça, um sargento da PM efetuou um disparo de contenção que atingiu o braço esquerdo do indivíduo, fazendo com que ele soltasse a arma.

Mesmo após ser imobilizado, o homem manteve comportamento extremamente agressivo, resistindo à prisão, proferindo ameaças contra os militares e desferindo chutes que danificaram o compartimento de segurança (camburão) da viatura oficial. Durante a intervenção para contê-lo, um dos policiais militares sofreu uma lesão na mão.

O suspeito foi socorrido inicialmente ao Hospital Municipal de Vale do Paraíso para receber atendimento médico devido ao ferimento no braço e, após liberação clínica, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ouro Preto do Oeste, juntamente com a vítima e uma testemunha.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado e poderá resultar no indiciamento do suspeito pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça, resistência, dano ao patrimônio público e disparo de arma de fogo em via pública, além dos enquadramentos previstos na Lei Maria da Penha por violência doméstica e familiar contra a mulher.