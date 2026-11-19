A formação médica também acontece fora dos laboratórios, consultórios e salas de aula. Com essa perspectiva, acadêmicos de duas turmas do 2º ano de Medicina da Faculdade Metropolitana desenvolveram simultaneamente atividades do projeto “Melhorando a Saúde Ambiental na Escola: Água, Saneamento e Promoção da Saúde”, levando ações educativas a crianças de escolas das zonas urbana e rural de Porto Velho.

A iniciativa foi realizada na disciplina de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, ministrada pela docente Dra. Marcela Alvares Oliveira, e contemplou a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Flor de Laranjeira, localizada no bairro Nova Floresta, na zona urbana, e a Escola Municipal Rural Ermelindo Monteiro Brasil, situada na Vila DNIT, na zona rural do município.

Nas duas escolas, o projeto seguiu a mesma proposta metodológica, organizada em duas etapas complementares. Inicialmente, os acadêmicos realizaram um diagnóstico da realidade escolar, por meio da observação das condições ambientais e sanitárias e da aplicação de questionários às crianças. Esse levantamento permitiu conhecer os hábitos, as percepções e as necessidades dos estudantes, contribuindo para o planejamento das intervenções educativas.

Na segunda etapa, os futuros médicos desenvolveram intervenções de educação em saúde adaptadas à faixa etária e à realidade de cada escola. A programação abordou a importância da higiene pessoal, da lavagem correta das mãos, do consumo de água segura, do saneamento básico, da prevenção de doenças e da preservação do meio ambiente.

As intervenções foram desenvolvidas de maneira dinâmica e participativa, combinando apresentações educativas, demonstrações práticas, experiências e atividades lúdicas. Entre as estratégias utilizadas estiveram oficinas de lavagem das mãos, brincadeiras, perguntas interativas e experiências que ajudaram as crianças a compreender a importância do uso do sabão e dos cuidados cotidianos com a saúde.

Na Escola Ermelindo Monteiro Brasil, uma das atividades que despertaram o interesse das crianças foi a experiência com água, orégano e detergente, utilizada para demonstrar, de forma simples e visual, a importância da higienização. Os acadêmicos também organizaram um quiz educativo em equipes, distribuíram brindes e disponibilizaram sabonetes e papéis-toalha nos banheiros da unidade escolar.

Já na Escola Flor de Laranjeira, os estudantes de Medicina desenvolveram atividades com crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, utilizando apresentações e dinâmicas coletivas para abordar os mesmos temas. A interação permitiu que os alunos compartilhassem experiências do cotidiano e relacionassem os conhecimentos apresentados aos cuidados praticados em casa e na escola.

Mais do que transmitir informações, as atividades buscaram estimular a participação das crianças e mostrar que atitudes simples, como lavar corretamente as mãos, evitar o desperdício de água e manter os ambientes limpos, contribuem para a prevenção de doenças e para a melhoria da qualidade de vida.

Experiências marcadas pela participação das crianças e pela troca de conhecimentos

Para a acadêmica Letícia Andrade Teixeira Chaves, que atuou na liderança das atividades na Escola Ermelindo Monteiro Brasil, a experiência foi marcada pela receptividade da comunidade escolar e pelo envolvimento dos colegas durante todas as etapas do projeto.

“A experiência com o projeto foi muito especial e gratificante. Fomos recebidos com muito carinho pelas crianças da Escola Municipal Rural Ermelindo Monteiro Brasil, na Vila DNIT, que estavam ansiosas pela nossa chegada e participaram com muito entusiasmo das atividades”, relatou a estudante.

Letícia também destacou a importância do trabalho coletivo para a realização da iniciativa, reconhecendo a contribuição dos líderes dos grupos Caio Vieira, Jarbson Ferreira, Letícia Medeiros, Nicoly Diniz e Eden Bussons, que participaram da organização e execução das atividades.

“Foi muito gratificante ver a felicidade das crianças e perceber como pequenas ações podem fazer a diferença. Mais do que ensinar, também aprendemos muito com essa troca. Sem dúvidas, foi uma experiência que ficará marcada com muito carinho!”, acrescentou.

Na Escola Flor de Laranjeira, a acadêmica Maria Eduarda Sales de Matos também destacou a importância da experiência para sua formação, especialmente pela oportunidade de interagir com as crianças e compreender o papel da educação em saúde na comunidade.

“A ida à escola foi uma experiência muito enriquecedora para minha formação acadêmica e pessoal. Tive a oportunidade de interagir com as crianças, compartilhar conhecimentos sobre saúde, higiene e meio ambiente e vivenciar a importância da educação em saúde na comunidade escolar. Foi gratificante observar a participação e o interesse dos alunos durante as atividades. Além disso, a experiência contribuiu para desenvolver minha comunicação, escuta e trabalho em equipe, mostrando que a formação médica também acontece fora da sala de aula, por meio do contato com a população”, relatou a acadêmica.

As experiências vivenciadas nas duas escolas evidenciaram a importância da interação entre os acadêmicos e a comunidade. Para os futuros médicos, o contato com o público infantil representou uma oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação, escuta, trabalho em equipe e adaptação da linguagem científica, além de compreender diferentes realidades e necessidades relacionadas à saúde ambiental.

Educação em saúde e responsabilidade social na formação médica

A realização do projeto em duas escolas de diferentes contextos territoriais integra a proposta da disciplina de Meio Ambiente e Responsabilidade Social de estimular uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, considerando a influência das condições ambientais, sanitárias e sociais sobre a saúde das populações.

De acordo com a docente Dra. Marcela Alvares Oliveira, a realização de um diagnóstico antes das intervenções educativas foi um dos aspectos importantes da proposta, pois permitiu aos acadêmicos conhecer a realidade das escolas e planejar atividades relacionadas às necessidades identificadas.

“Uma das nossas preocupações na formação médica é fazer com que os acadêmicos compreendam as condições que influenciam o adoecimento das pessoas, antes mesmo de chegarem aos serviços de saúde. Quando trabalhamos temas como qualidade da água, higiene e ambiente com crianças, estamos discutindo questões diretamente relacionadas à prevenção de doenças e à saúde coletiva. Para os estudantes de Medicina, essa vivência também é uma oportunidade de aprender a ouvir, adaptar sua linguagem e perceber que o conhecimento científico precisa estar conectado à realidade da comunidade”, destacou a docente.

A participação das duas turmas do 2º ano permitiu ampliar o alcance do projeto, contemplando crianças de escolas urbanas e rurais por meio de uma proposta comum de diagnóstico e intervenção em saúde ambiental. A experiência também mostrou aos futuros médicos a importância de conhecer os territórios e compreender as necessidades das comunidades antes de desenvolver ações de promoção da saúde.

Ao integrar conhecimentos científicos, atividades práticas e participação comunitária, o curso de Medicina da Faculdade Metropolitana fortalece sua atuação na extensão universitária e reafirma o compromisso com uma formação que valoriza a prevenção de doenças, a educação em saúde e a responsabilidade social desde os primeiros anos da graduação.