As condições de tráfego na BR-364 e os valores cobrados pelo pedágio estão entre as principais reclamações de caminhoneiros que utilizam a rodovia em Rondônia.

Alexandra Selle Oliveira, esposa de um motorista de caminhão, procurou o Extra de Rondônia para relatar problemas que, segundo ela, têm dificultado a rotina de quem depende da estrada para trabalhar.

Alexandra afirma que acompanha o transporte rodoviário há 28 anos e que a família possui caminhão há oito anos.

Segundo ela, a situação atual da BR-364 está entre as mais difíceis que já enfrentou nesse período, tanto pelas interrupções no tráfego quanto pelos custos relacionados ao pedágio.

Em seu relato, ela questiona as frequentes paradas na rodovia, que, conforme afirma, muitas vezes ocorrem sem que os motoristas recebam informações claras sobre o motivo. Alexandra menciona interrupções de 20 a 40 minutos e situações em que acidentes deixam o trânsito parado por 12, 15 ou até 16 horas. “Trabalho com caminhão na rodovia, mas está intrafegável de tanto, tanto a parada e, na maioria das vezes, a parada não tem nada. Estou fazendo nada e tem parada”, relatou.

A denunciante também critica a demora na liberação do tráfego em ocorrências mais graves e cobra providências para melhorar o atendimento aos usuários da rodovia. Para ela, o tempo de espera representa prejuízo para os profissionais que dependem do transporte de cargas.

Outra reclamação envolve os valores cobrados pelo sistema de pedágio. Alexandra considera as tarifas abusivas e afirma que há cobranças que, segundo ela, não correspondem aos valores devidos. A situação exigiria contatos frequentes com a empresa responsável para contestar os lançamentos. “Sem falar na cobrança absurda deles e sempre cobrando a mais. A gente tem que ligar todo mês para reclamar, para poder dar baixa, porque senão eles cobram do mesmo jeito”, afirmou.

Ela acrescenta que os problemas com as cobranças podem gerar consequências para a atividade profissional. Segundo Alexandra, quando há pendências no sistema, caminhoneiros podem ser bloqueados para carregar o veículo ou liberar notas fiscais, o que compromete o trabalho e pode provocar novos prejuízos.

A denúncia levanta questionamentos sobre a qualidade dos serviços prestados aos usuários da BR-364, especialmente em relação à gestão do tráfego durante interrupções, à comunicação com os motoristas e à transparência das cobranças do pedágio.

As reclamações foram encaminhadas pelo Extra de Rondônia. O espaço fica aberto para que a concessionária responsável pela rodovia apresente esclarecimentos sobre os procedimentos de cobrança, os mecanismos de contestação de valores e as medidas adotadas para reduzir o tempo de espera dos usuários em situações de interrupção do tráfego.