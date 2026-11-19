A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia inicia, nesta quinta-feira, 19 de novembro, a Operação Dia da Consciência Negra 2026 nas rodovias federais que cortam o estado.

As ações de reforço seguem até domingo, 22, período em que o fluxo de veículos nas estradas deve aumentar expressivamente em razão do feriado prolongado.

FOCO DA FISCALIZAÇÃO:

Com policiamento direcionado estrategicamente aos trechos de maior incidência de sinistros graves, a operação priorizará o combate às condutas de alto risco no trânsito, como ultrapassagens proibidas em pistas simples, excesso de velocidade e embriaguez ao volante.

A fiscalização também terá atenção especial voltada aos motociclistas — grupo que acumulou 919 sinistros, 45 mortes e 1.049 feridos nas rodovias federais de Rondônia entre janeiro e outubro de 2026. Paralelamente às abordagens, as equipes promoverão ações educativas para conscientizar os condutores sobre a importância da direção defensiva e os perigos da imprudência.

ORIENTAÇÕES AOS MOTORISTAS:

Antes de pegar a estrada, a PRF recomenda que o condutor realize a manutenção preventiva do veículo, verificando pneus, freios e sistema de iluminação, além de conferir a documentação pessoal e do automóvel de porte obrigatório. Também é fundamental planejar o percurso e os horários de deslocamento para evitar os picos de maior movimento.

DURANTE A VIAGEM, É INDISPENSÁVEL:

Respeitar os limites de velocidade sinalizados na via e manter distância segura dos demais veículos;

Realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e com plena visibilidade;

Garantir o uso obrigatório do capacete para ocupantes de motocicletas, do cinto de segurança para motorista e todos os passageiros, além dos dispositivos de retenção adequados (cadeirinhas/bebê-conforto) para crianças;

Jamais dirigir após ingerir bebida alcoólica;

Programar pausas para descanso em trajetos longos, evitando que o sono e o cansaço comprometam os reflexos e a atenção.