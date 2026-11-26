Moradores da Linha Rio Claro, localizada a aproximadamente 60 quilômetros de Vilhena, na região da estrada de Juína, denunciam problemas recorrentes no fornecimento de energia elétrica e nas condições de acesso à comunidade.

Segundo o relato de uma família, as interrupções podem durar vários dias e já provocaram prejuízos com a perda de alimentos e produtos fabricados para comercialização.

Em um vídeo gravado nesta quinta-feira (26), um morador mostra queijos e iogurtes que, segundo ele, precisariam ser descartados após mais uma interrupção no fornecimento de energia.

Os produtos seriam levados para venda na cidade nesta sexta-feira (27), mas ficaram sem condições de comercialização devido à falta de refrigeração.

O morador afirma que precisará jogar fora 14 queijos, vendidos por R$ 35 cada, além de aproximadamente 20 litros de iogurte, divididos em dois sabores. Ele explica que a renda obtida com a venda dos produtos é utilizada para custear despesas da família, inclusive combustível e compras de alimentos para a semana.

Segundo o relato, a energia foi interrompida no dia 18 de novembro e somente voltou no dia 22, deixando os moradores quatro dias sem fornecimento. Nesta quinta-feira, o problema teria se repetido. Até por volta das 18h, quando o vídeo foi gravado, a eletricidade ainda não havia sido restabelecida.

O morador também afirma que sua mãe, que vive nas proximidades, perdeu mais de 30 quilos de carne na semana anterior em razão de outra interrupção no fornecimento. Agora, com um novo episódio, a família teme ter acumulado mais prejuízos.

Outro problema apontado é a situação da rede elétrica. De acordo com o denunciante, há árvores próximas aos fios, e os galhos acabam encostando na rede quando ocorrem chuvas ou ventos, provocando interrupções no fornecimento. Ele reclama da falta de manutenção e afirma que os moradores convivem com a incerteza sobre quando terão energia novamente.

Além da questão elétrica, a família também reclama das condições da estrada de acesso à Linha Rio Claro. O morador afirma que a comunidade enfrenta dificuldades tanto para chegar à cidade quanto para escoar a produção rural.

No vídeo, ele mostra os produtos que afirma ter perdido e diz que possui protocolos de atendimento registrados junto à concessionária de energia. A família cobra providências para resolver os problemas e evitar que novas interrupções provoquem prejuízos. “Eu só queria uma resposta”, afirma o morador ao pedir uma solução para a situação enfrentada pelos moradores da região.

A reportagem registra o relato da família e deixa espaço para que a concessionária responsável pelo fornecimento de energia e os órgãos públicos responsáveis pela manutenção da estrada apresentem esclarecimentos sobre as reclamações. (Assista ao vídeo abaixo).