Deputada Rosângela Donadon convida população para festa do “Dia das Mães” em Vilhena

Em comemoração ao Dia das Mães, a deputada estadual Rosângela Donadon promoverá no dia 11 de maio a segunda edição da festa “Mães Amigas”, em Vilhena.

O evento será realizado a partir das 14h, no pátio da Associação Beneficente Marcos Donadon.

A previsão é de que o evento reúna entre 5 a 7 mil pessoas, repetindo o grande sucesso da edição de 2023, que marcou o calendário de celebrações da cidade. A festa já se tornou uma tradição promovida pela deputada, reconhecida pela organização, carinho e estrutura oferecida gratuitamente à população.

A programação especial inclui sorteio de camas e bicicletas, aulas de dança, pula-pula, tobogã, além do oferecimento gratuito de lanches no local, como pipoca, algodão-doce, pão com carne moída, refrigerante e picolé. Para as crianças, haverá também pintura artística de rosto, garantindo ainda mais diversão para todos os presentes.

“Aguardamos todas vocês, mamães! Será um dia muito especial, pensado com carinho para celebrar a importância de cada mãe em nossas vidas”, destacou a deputada Rosângela Donadon.