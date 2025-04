Hospital de Amor reforça importância da prevenção e convida mulheres a realizarem mamografia gratuita em Vilhena

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a enfermeira Juliany Milhomem e a diretora do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor, Daniele Naconechny, destacaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e reforçaram o convite para que mulheres compareçam à unidade de prevenção em Vilhena para a realização gratuita do exame de mamografia.

Juliany explicou que o exame é ofertado para mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos, sem a necessidade de pedido médico ou agendamento prévio. “Basta comparecer à unidade com cópias dos documentos pessoais, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, e será atendida por ordem de chegada. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e na sexta-feira até às 16h”, informou a enfermeira. Ela esclareceu ainda que, para mulheres com menos de 40 anos, é necessário apresentar um encaminhamento médico para a realização do exame.

Além da mamografia, a unidade também realiza avaliação de saúde bucal para homens e mulheres com mais de 35 anos que sejam fumantes, ex-fumantes (há menos de 20 anos) ou que façam uso regular de bebidas alcoólicas. “Temos uma dentista especializada que realiza esse exame físico, identificando possíveis lesões bucais, como feridas que não cicatrizam há mais de uma semana”, acrescentou Juliany.

Desde sua inauguração, em julho de 2024, a unidade de prevenção em Vilhena já atendeu cerca de 3 mil pacientes, das quais 12 foram diagnosticadas com câncer e encaminhadas para tratamento no Hospital de Amor em Porto Velho. “Mesmo após o encaminhamento, todas as pacientes seguem sendo acompanhadas pela nossa equipe. No entanto, temos um número expressivo de mulheres que ainda não realizaram o exame. De acordo com nosso levantamento mais recente, existem aproximadamente 12 mil mulheres na região que se enquadram na faixa etária recomendada e que ainda não compareceram para a mamografia”, destacou a enfermeira.

Sobre o exame de Papanicolau, Juliany informou que, no momento, a coleta está temporariamente suspensa devido a uma atualização nos protocolos do Ministério da Saúde. “A coleta tradicional está sendo substituída por um exame baseado em material genético, a partir da coleta de sangue. Essa nova metodologia permite identificar o risco de câncer de colo do útero de forma menos invasiva. Enquanto isso, estamos organizando uma lista de mulheres interessadas para serem chamadas assim que o novo exame estiver disponível”, explicou.

A diretora do Instituto de Prevenção, Daniele Naconechny, reforçou a importância da realização da mamografia como estratégia de prevenção. “O exame de mamografia é o único capaz de captar toda a região da mama, desde a axila até a área torácica, detectando alterações como nódulos, cicatrizes ou outras anomalias. Por isso, é fundamental que as mulheres realizem o exame mesmo que estejam assintomáticas”, enfatizou.

Segundo Daniele, muitos fatores ainda afastam as mulheres da realização do exame, como o medo do diagnóstico ou o receio de sentir dor. “É importante que a mulher vá preparada, com uma postura relaxada. O exame não é dolorido, mas pode causar algum desconforto. O nervosismo, estar no período pré-menstrual e outros fatores emocionais podem influenciar na sensibilidade. O mais importante é entender que o exame é uma atitude de cuidado com a própria saúde, não algo que se deve fazer apenas quando há sintomas ou histórico familiar”, alertou.

A diretora destacou ainda que, em caso de qualquer alteração identificada no exame, a paciente é informada em até 30 dias para que sejam realizados os exames complementares. “Se o exame for preventivo e não apresentar anormalidades, o prazo de entrega do resultado pode variar entre 60 e 90 dias, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Os exames complementares, quando necessários, podem ser feitos na própria unidade de Vilhena, como nos casos que requerem magnificação ou compressão. Em outras situações, encaminhamos para a unidade de Ji-Paraná, que é nossa filial de prevenção mais próxima”, explicou Daniele.

Por fim, mencionou que a unidade móvel do Hospital de Amor também atua na região, exclusivamente na área de saúde bucal. “A dentista visita os municípios do Cone Sul em parceria com as secretarias municipais de saúde, realizando triagens em pessoas com sintomas suspeitos, especialmente feridas na boca que não cicatrizam. Isso amplia nosso alcance e permite que mais pessoas tenham acesso a um diagnóstico precoce”, concluiu a diretora.

A iniciativa do Hospital de Amor reforça a importância da prevenção como ferramenta fundamental na luta contra o câncer. Mulheres da região são convidadas a comparecer à unidade em Vilhena e realizar seus exames, cuidando ativamente de sua saúde.

Atualmente, o Hospital do Amor está localizado na Avenida Jô Sato, (174), nº 261, ao lado do Hospital Regional de Vilhena. Para mais informações, a unidade disponibiliza atendimento pelo WhatsApp no número: (69) 2101-0100.