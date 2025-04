“Moratória da soja é um desrespeito à legislação nacional e aos nossos produtores”, diz senador Jaime Bagattoli após audiência pública

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado discutiu, nesta semana, os impactos da moratória da soja no setor produtivo. A audiência reuniu parlamentares e entidades do setor agrícola.

Mesmo em compromisso na 2ª Cúpula Agro Global, o senador Jaime Bagattoli (PL) participou no início da audiência de forma virtual. Bagattoli, que é um dos maiores críticos da medida, detalhou os impactos econômicos e sociais que a moratória da soja tem sobre o país.

“É um desrespeito à legislação nacional e aos nossos produtores. Eu já venho há tempos enfrentando essa medida injusta e defendendo a integridade do setor produtivo, assim como eu venho defendendo a posição do estado de Rondônia que não entrou em conciliação com a moratória, pois acreditamos ser um acordo unilateral e ilícito que prejudica o produtor rural do Brasil”, declarou o senador.

Na prática, a moratória da soja busca garantir que a soja cultivada na Amazônia e comercializada não tenha relação com desmatamentos ocorridos após o ano de 2008, mesmo que a abertura dessas áreas tenha sido permitida pelo Código Florestal.

“Nos estados da Amazônia temos a obrigação de manter 80% da floresta em pé, mas também temos o direito de converter o restante para a agricultura. Mesmo com isso bem claro, temos aqui um acordo que discrimina os produtores que tanto têm se esforçado para conciliar a produção com a preservação ao meio ambiente”, acrescenta o senador.