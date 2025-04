Aplicativo para prestadores de serviço já está com cadastros abertos em Vilhena

Um novo aplicativo chega com tudo em Vilhena, com uma proposta simples, mas poderosa: facilitar a vida de quem presta serviços e de quem precisa contratar. A plataforma LIGOO já está em fase de cadastramento de prestadores de serviço, e promete transformar a maneira como a cidade se conecta com profissionais das mais diversas áreas.

O que é a LIGOO?

A LIGOO é um aplicativo que ajuda as pessoas a encontrarem, com rapidez e facilidade, prestadores de serviço como eletricistas, encanadores, manicures, professores, fotógrafos, pedreiros, médicos, cuidadores, entre centenas de categorias. Tudo isso com apenas alguns cliques no celular.

A ideia nasceu para resolver um problema real: muitas vezes, quem precisa de um serviço não sabe onde encontrar um profissional, e quem presta o serviço, por outro lado, não tem visibilidade suficiente para ser contratado. A LIGOO chegou para encurtar essa distância.

Como funciona?

O aplicativo tem duas versões: uma para PRESTADORES DE SERVIÇO e outra para USUÁRIOS. Por enquanto, está liberado somente para os profissionais que desejam se cadastrar, e o melhor: sem nenhum custo até o dia 30 de agosto de 2025.

Quem se cadastrar agora terá algumas vantagens nas buscas quando o app for aberto ao público no dia 1º de julho.

Funcionalidades que fazem a diferença:

Ficha profissional completa: com nome, contato, área de atuação, experiência e certificados.

com nome, contato, área de atuação, experiência e certificados. Descrição dos serviços: para que o cliente saiba exatamente o que é oferecido.

para que o cliente saiba exatamente o que é oferecido. Sistema de agendamento: com horários disponíveis e possibilidade de remarcar ou cancelar.

com horários disponíveis e possibilidade de remarcar ou cancelar. Chat direto com o cliente: sem precisar sair do app.

sem precisar sair do app. Avaliações e comentários: para construir reputação e passar mais confiança.

para construir reputação e passar mais confiança. Disponível para Android e iOS.

Benefícios para o prestador de serviço:

Mais visibilidade e mais chances de ser contratado.

Não precisa investir em marketing próprio.

Ferramentas de organização e atendimento no próprio celular.

Sistema de reputação com avaliações dos clientes.

Isenção de mensalidade até 30 de agosto.

Benefícios para a população de Vilhena:

Encontra profissionais com rapidez.

Pode comparar preços, ler avaliações e escolher com segurança.

Faz o agendamento direto pelo app, sem complicação.

Tudo em uma só plataforma, fácil de usar para qualquer idade.

E para começar com tudo: vem aí o LIGOO CONECTA

Para mostrar que a plataforma veio com proposta de preparar os profissionais para se destacarem no mercado, a LIGOO está promovendo um grande evento em Vilhena: o LIGOO CONECTA.

Data: 17 de maio de 2025

Horário: Das 14h às 20h

Local: Auditório B da Faculdade FAVOO – Vilhena/RO

Valor da inscrição: R$ 37,00 ou 10x de R$ 4,36

Inscrições: https://ligooapp.com.br/ligoo-conecta/

O que você vai aprender no evento:

Como definir metas que geram resultados reais (com Jean Rodrigues)

Como usar a Inteligência Artificial para responder clientes, organizar seu dia e fazer orçamentos (com Allan Savaris)

Como fazer marketing digital com o celular, de forma simples e prática (com Biel Marcos)

E ainda sai com um plano de ação pronto para aplicar no dia seguinte

Baixe agora o aplicativo para prestadores de serviço:

A LIGOO chegou com propósito, inovação e responsabilidade. É uma plataforma criada por quem entende os desafios de quem vive de serviço e de quem precisa ser bem atendido, uma solução pensada para Vilhena, com tudo o que a cidade precisa para crescer com mais organização, mais oportunidades e mais conexão entre pessoas.