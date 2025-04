Boi gordo: confira as cotações pelo Brasil no fechamento de mercado

Atacado

No mercado atacadista, os preços de boi gordo permanecem firmes, impulsionados pela expectativa positiva para a primeira quinzena de maio. O cenário é sustentado pela entrada dos salários na economia e pela previsão de aumento do consumo em função do Dia das Mães, que tradicionalmente eleva a procura por carne bovina.

Os preços seguem estáveis: o quarto traseiro continua a R$ 25,00 por quilo, o dianteiro a R$ 20,50 e a ponta de agulha a R$ 18,50 por quilo.

O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,29%, cotado a R$ 5,6306 para venda e R$ 5,6286 para compra. Ao longo do dia, a moeda norte-americana oscilou entre R$ 5,6205 e R$ 5,6625.