Caminhão boiadeiro danifica postes de energia e motorista é localizado pela PM em Vilhena

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, na madrugada de terça-feira (29), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Avenida Paraná, em Vilhena, envolvendo possível dano ao patrimônio público, causado na rede elétrica.

No local, a equipe policial constatou que um caminhão boiadeiro, ao transitar pela via, enroscou sua carroceria na fiação elétrica aérea devido à altura do reboque, puxando os cabos e danificando postes de energia.

Imediatamente, a guarnição sinalizou a via pública para evitar novos acidentes e preservar a integridade física de pedestres e motoristas que trafegavam pelo local.

Em seguida, foi feito contato com a empresa concessionária de energia, que compareceu prontamente ao local para substituir os postes danificados e restabelecer o fornecimento de energia.

A guarnição iniciou diligências para localizar o responsável. Testemunhas forneceram características do veículo envolvido, e, com base nessas informações, buscas foram realizadas nas imediações. O caminhão e seu condutor foram localizados na Avenida Celso Mazutti, nas proximidades da Avenida Jô Sato.

O motorista, devidamente identificado e abordado, apresentava estado físico normal, sem sinais de embriaguez ou qualquer alteração comportamental. Em entrevista informal, relatou que o veículo está dentro das normas de trânsito e que trafegava com cautela.

Disse ainda que, ao perceber, já havia tocado em um fio da rede elétrica, o que resultou na queda de dois postes. Reforçou que não agiu com negligência nem teve intenção de causar danos. Após inspeção visual, o veículo não apresentou irregularidades que configurassem infrações de trânsito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.