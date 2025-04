Confusão em família mobiliza PM duas vezes no mesmo endereço em Vilhena

Na noite de terça-feira (29), um caso de desentendimento familiar mobilizou a Polícia Militar duas vezes em um mesmo endereço no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a primeira ocorrência envolveu os irmãos C., e F., após uma cobrança de dívida terminar em agressões físicas.

C., relatou à guarnição da Rádio Patrulha que foi agredido pelo irmão ao tentar cobrar uma quantia em dinheiro. A altercação resultou em ferimentos em ambos: C., sofreu um corte na cabeça (com necessidade de quatro pontos), escoriações no braço esquerdo e inchaço no tornozelo. Já F., teve escoriações no dedão do pé direito e no dedo anelar da mão, além de alegar que o vidro traseiro de seu veículo foi quebrado, possivelmente por C.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil (DPC) para registro da ocorrência.

Contudo, enquanto a guarnição ainda realizava os procedimentos na delegacia, foi acionada novamente para retornar ao local dos fatos, onde um novo conflito familiar havia se iniciado. Desta vez, o tio dos envolvidos, O., entrou em luta corporal com o sobrinho, M.

De acordo com testemunhas, O., teria se armado com uma faca e investido contra M., iniciando nova briga. O., foi diagnosticado com suspeita de luxação no braço. M., não apresentava lesões visíveis.

Após o controle da situação, C., foi encaminhado ao Hospital Regional, onde a médica de plantão recomendou sua permanência em observação por pelo menos seis horas, o que foi recusado por ele. Em seguida, ele foi reconduzido à delegacia. O., também recebeu atendimento médico antes de ser levado à DPC para as providências legais.

A Polícia Civil seguirá com a apuração dos fatos.