Dr. Marcelo Almeida traz para o norte técnica inédita em cirurgias mamárias

A evolução da medicina estética continua transformando a vida de milhares de pacientes pelo país, e uma das novidades que tem chamado atenção no campo da cirurgia plástica é a tela de mamas.

Essa tecnologia inovadora, agora disponível com exclusividade na região Norte por meio do trabalho do Dr. Marcelo Almeida, representa um avanço importante para quem busca mais firmeza e durabilidade em cirurgias de mama.

O que é a tela de mamas?

A tela de mamas é um suporte interno, biocompatível, utilizado para reforçar a estrutura mamária durante procedimentos como mamoplastias com ou sem prótese de silicone. Ela atua como uma malha que sustenta os tecidos, ajudando a manter a posição das mamas no tórax, reduzindo o risco de flacidez precoce ou migração da prótese com o tempo.

A tecnologia é composta por duas camadas: uma que é absorvida pelo corpo em aproximadamente quatro meses, e outra que pode permanecer por até três anos, promovendo uma cicatrização mais intensa e estável. Esse processo favorece a formação de uma nova película natural, que sustenta os tecidos com mais segurança e suavidade.

Para quem é indicada?

Nem todos os pacientes precisam da tela, e sua indicação depende de uma avaliação individualizada feita por um cirurgião plástico qualificado. Em casos específicos — como mamas com flacidez mais acentuada, trocas de prótese ou pacientes que desejam maior sustentação a longo prazo — a tela se torna uma aliada valiosa no resultado estético e funcional da cirurgia.

Pioneirismo em Rondônia

O Dr. Marcelo Almeida é referência em cirurgia plástica na região Norte e o primeiro a trazer a tecnologia da tela de mamas para o estado de Rondônia. Na Clínica Marcelo Almeida, os pacientes têm acesso exclusivo a essa técnica, que reforça o compromisso do médico com a inovação, segurança e excelência nos resultados.

Além da tela, o Dr. Marcelo já aplica outras técnicas modernas como o sutiã lateral, a alça muscular e a colocação de próteses atrás do músculo, sempre buscando o equilíbrio entre estética e saúde.

Por que essa tecnologia está fazendo sucesso?

A tela de mamas une o melhor da tecnologia médica com a sensibilidade artística da cirurgia plástica, proporcionando resultados naturais, firmes e duradouros. Ela devolve autoestima, melhora o contorno corporal e representa um investimento seguro em bem-estar.

