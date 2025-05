Equipe do DER inicia recuperação de 100% das ruas de nova Conquista após solicitação da deputada Rosangela Donadon

Atendendo à solicitação da deputada estadual Rosangela Donadon, o Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura de Rondônia (DER) iniciou, nesta terça-feira, 30 de abril de 2025, uma grande força-tarefa no Distrito de Nova Conquista, em Vilhena.

A ação contempla serviços de terraplanagem, como patrolamento, cascalhamento, limpeza das vias e implantação de lombadas, com o compromisso de que 100% das ruas do distrito serão atendidas, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança para os moradores.

Desde o início dos trabalhos, a movimentação intensa de caminhões, máquinas pesadas e equipes do DER tem sido destaque no distrito. Moradores de todas as regiões de Nova Conquista têm elogiado a atuação da deputada Rosangela Donadon, reconhecendo sua iniciativa e esforço em atender ao clamor da população por infraestrutura urbana de qualidade.

“Fico muito feliz em ver o atendimento dessa demanda tão importante para os moradores de Nova Conquista. Nosso compromisso é garantir melhorias que impactem diretamente na vida das pessoas, promovendo mais segurança, mobilidade e dignidade”, destacou Rosangela Donadon.

A parlamentar também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha, que prontamente atendeu ao seu pedido, autorizando a atuação do DER com o envio de equipes e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

A ação representa um avanço importante para Nova Conquista e reafirma o compromisso com o desenvolvimento das comunidades do interior, por meio da união de forças entre Legislativo e Executivo estadual.