Monitorado com tornozeleira é flagrado violando restrições judiciais em Vilhena

Na noite de terça-feira (29), durante patrulhamento preventivo da guarnição da Rádio Patrulha, no âmbito da Operação Maximus II, a Polícia Militar abordou um homem em atitude suspeita na Rua Dália, esquina com a Rua 1513, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

O suspeito, identificado pelas iniciais N.P.S., portava tornozeleira eletrônica de monitoramento, a qual se encontrava em pleno funcionamento. No entanto, ao ser realizada a verificação do sistema de monitoramento e das condições impostas pela medida judicial vigente, foi constatado que o homem estava em desacordo com as restrições determinadas pela Justiça.

Ao ser questionado no local, o apenado admitiu estar ciente da limitação imposta e declarou, espontaneamente, que “se fosse pego não daria em nada”, reconhecendo o descumprimento da decisão judicial.

Diante da infração, ele foi conduzido e apresentado na Colônia Penal para as providências cabíveis.