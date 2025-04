“Operação Rescaldo”: MP e forças integradas desarticulam grupo responsável por ataques a ônibus escolares em RO

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em atuação conjunta com a 10ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho – Distrito de Nova Mutum, a Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado da Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (FTICCO) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (FICCO), deflagrou na manhã desta quarta-feira (30/4/2025) a Operação Rescaldo, tendo como alvos supostos integrantes de uma organização criminosa responsável por incendiar ônibus escolares nos distritos de União Bandeirantes e Jaci-Paraná.

Na ocasião, a organização criminosa incendiou dez veículos escolares no distrito de União Bandeirantes, em um ataque realizado à Escola 03 de Dezembro. Oito veículos foram totalmente destruídos e dois, parcialmente danificados. No distrito de Jaci-Paraná, cinco ônibus escolares da Escola Municipal Joaquim Vicente Rondon foram incendiados.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo dos dados armazenados em todos os dispositivos eletrônicos apreendidos.

Os fatos investigados ocorreram durante a onda de ataques a prédios, instalações, ônibus e outros bens públicos e particulares registrados em janeiro de 2025, como forma de retaliação às ações legítimas das forças de segurança contra facções criminosas em Porto Velho/RO.

Os alvos da operação respondem pelos crimes de incêndio em veículo de transporte coletivo (art. 250, §1°, II, “c”, do Código Penal), explosão (art. 251, § 2º, do Código Penal) e por promover, constituir ou integrar organização criminosa (art. 2°, caput, da Lei nº 12.850/2013). Com tais práticas, buscavam angariar respeito de integrantes hierarquicamente superiores da facção, obedecendo a determinações de um “salve geral” emitido pela cúpula criminosa, contendo diretrizes específicas sobre alvos, métodos de execução e formas de evitar a identificação dos envolvidos.

O nome da operação, Rescaldo, faz referência à continuidade da atuação das forças de segurança pública de Rondônia no enfrentamento à onda de ataques que atingiu o estado em janeiro, com o objetivo de elucidar todos os crimes praticados.

O MPRO reforça seu compromisso com a sociedade e com as forças de segurança pública no combate à criminalidade organizada, visando à garantia da paz e da tranquilidade públicas.