Preço do frango vivo atinge maior patamar em quase quatro anos

De acordo com as últimas pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o preço cobrado pelo frango vivo no mercado paulistano é o maior desde agosto de 2022. De acordo com o instituto, o aumento no valor é devido ao patamar elevado dos insumos para a criação de frango.

O preço pelo quilo do galináceo ainda vivo está em R$ 6,15, de acordo com a medição parcial deste mês de abril. O valor representa um aumento de 11% apenas neste mês. Segundo o Cepea, a valorização ocorre porque o mercado interno e externo da proteína está aquecido.

“Esta valorização da cotação do frango vivo, somada à desvalorização dos insumos para a criação, no caso o milho e o farelo de soja, impulsionam a capacidade aquisitiva do produtor. Dessa forma, o poder de compra do avicultor paulista segue em alta pelo segundo mês consecutivo”, informa o Centro de Pesquisas.

Avicultura de postura

Por outro lado, o setor da avicultura de postura se vê em um cenário totalmente diferente. De acordo com o Centro de Estudos, o poder de compra destes produtores vem caindo frente ao farelo de soja. Com relação ao milho, o desempenho ainda é estável, mas o problema é que o preço dos ovos diminuiu em maior intensidade do que o farelo, no comparativo dos meses de março e abril.

Na praça de Bastos (SP), o ovo branco retirado na granja recuou 5%. A caixa de 30 dúzias caiu de R$ 203,01 para 192,79. Já a queda do vermelho foi de 4,9%, operando agora a R$ 220,20 a caixa. De acordo com o Cepea, a retração está atrelada à lentidão das vendas.