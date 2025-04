Prefeitura de Vilhena informa sobre expediente durante feriado do Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Vilhena divulgou comunicado oficial informando sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o feriado nacional de 1º de maio, celebrado nesta quinta-feira, em homenagem ao Dia do Trabalhador.

De acordo com a nota, não haverá expediente nas repartições públicas municipais na quinta-feira (01), com exceção dos serviços considerados essenciais, como atendimento de urgência e emergência na área da saúde, além da Procuradoria Geral do Município (PGM), que manterá o funcionamento normal.

A Prefeitura também informa que a sexta-feira, 02 de maio, será ponto facultativo, conforme decreto municipal, estendendo a paralisação das atividades nas demais repartições públicas.

O expediente será retomado normalmente na segunda-feira, 05 de maio, em todos os setores da administração municipal.

A gestão municipal orienta a população a se programar com antecedência, principalmente no que diz respeito a serviços que dependem de atendimento presencial nas secretarias e demais órgãos municipais.