VALORIZAÇÃO: vereadora Amanda Areval e Flori anunciam aumento a diretores escolares em Vilhena

Bandeiras de campanha da vereadora Amanda Areval, educadora há mais de 20 anos da rede municipal, duas conquistas da parlamentar foram garantidas a seu pedido hoje pelo prefeito de Vilhena, Delegado Flori, em reunião com diretores e vice-diretores de todas as escolas do município na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A primeira é valorização dos servidores da Educação, começando pela elevação em 100% do valor da Função Gratificada dos diretores e vice-diretores das escolas.

A segunda conquista foi o estabelecimento de diálogo produtivo com o Executivo para avançar em outros temas salariais, de forma concreta, mediante estudos e análises com apoio da vereadora e da Secretaria Municipal de Educação.

“A ‘dona’ Amanda, sempre que me procura, apresenta problemas junto das soluções. Isso nos permite fazer uma gestão técnica e voltada à resolutividade, sem oba-oba ou politicagem. E por causa dessa forma de conduzir a Política, com seriedade, é que hoje podemos comemorar a redução dos gastos municipais com Previdência, enquanto vemos o caixa da Prefeitura ser aliviado com o Hospital Regional indo para o Estado. Com a economia disto, começamos um processo de valorização do servidor. Junto da vereadora elencamos este primeiro passo que é o aumento do valor pago àqueles que estão à frente das escolas, sendo os diretores e vice-diretores: suas funções gratificadas vão aumentar substancialmente”, revelou o prefeito Delegado Flori, abrindo o evento.

O anúncio foi feito ao lado do secretário municipal de Educação, Flávio de Jesus, do recém-empossado secretário-adjunto Peterson da Paz e da coordenadora do Departamento Pedagógico, Roziléia Campos, que se empenharam grandemente através de análises, articulações e estudos internos para viabilizar o aumento.

Ao todo serão aproximadamente 60 servidores impactados pela medida, num pacote de aumento substancial com investimento anual de centenas de milhares de reais. A reunião também oportunizou um outro grande avanço: conforme promessa de campanha em reunião com servidores da Educação organizada pela vereadora Amanda no ano passado, o prefeito Flori autorizou hoje o início de estudos técnicos especializados para colaborar nos ajustes salariais da Educação.

A proposta foi apresentada pela vereadora Amanda e pelo secretário Flávio, que sugeriram a contratação de uma empresa especializada para realizar um diagnóstico completo da situação funcional dos servidores da Educação. O objetivo é elaborar um plano de reorganização do quadro, com foco na equiparação e valorização profissional, além da análise das progressões e referências de carreira, identificando possíveis discrepâncias nas faixas salariais.

“A prioridade é organizar a casa. Precisamos entender onde estão os desequilíbrios e corrigi-los de forma responsável. Só assim poderemos avançar em políticas salariais sustentáveis e justas para todos. A parceria entre o gabinete da vereadora Amanda e o secretário Flávio será essencial para encontrar a empresa que realizará este estudo, avaliar os custos e garantir que todo o processo seja conduzido com transparência. A expectativa é que, com esse levantamento técnico, possibilite a tomada de decisões mais seguras sobre o futuro do plano de carreira dos servidores” , acrescentou o prefeito Flori.

“Nosso compromisso é com a valorização dos servidores, mas isso só será possível com uma base administrativa sólida. Não se trata apenas de aumento salarial, e sim de um processo de reorganização que traga equilíbrio, justiça e viabilidade para a gestão pública”, concluiu a vereadora Amanda.

O Executivo trabalhará agora com o apoio da equipe técnica do gabinete de Amanda para dar celeridade nas documentações, análises e estudos de impacto para que ambas as ações sejam implementadas o quanto antes.