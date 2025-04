VÍDEO: Motociclista trafega na contramão e colide com carro em Vilhena; duas pessoas ficam feridas

Na tarde desta quarta-feira (30), a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender a um acidente ocorrido no cruzamento das avenidas Curitiba e Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local os policiais constataram que o W., conduzia uma motocicleta Honda Fan 125, tendo como passageira F.

Segundo relatos, W., estava inicialmente estacionado próximo ao estabelecimento comercial e, ao iniciar o deslocamento, trafegou por um trecho na contramão, acessando a Avenida Curitiba.

Nesse momento, colidiu transversalmente com um Fiat Siena, conduzido por K., que trafegava pela via no sentido Jardim Primavera/Bodanese. Vídeo abaixo confirma essa dinâmica do acidente.

Com o impacto, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento pré-hospitalar às vítimas. W., sofreu escoriações nos braços, enquanto F., relatava dores na região pélvica e na perna direita. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro.

O serviço de perícia técnica foi solicitado, porém o perito responsável encontrava-se em atendimento em outro município da região do Cone Sul, o que impossibilitou sua presença no local do acidente.

Durante a identificação dos envolvidos, constatou-se que a condutora do Fiat Siena, K., não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. Nenhum dos envolvidos apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

Ambos os veículos foram autuados conforme as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta foi deixada no local com a chave entregue ao condutor. Já o Fiat Siena foi entregue a um condutor habilitado.

>>>Vídeo: