VÍDEO: Suspeito é flagrado com entorpecente durante patrulhamento da PM em Vilhena

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, na noite de terça-feira (29), durante a realização da Operação Maximus II em Vilhena, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo nas imediações da Rua 743, no cruzamento com a Rua 1512, no bairro Cristo Rei, quando avistou um homem, identificado como J.C.S.S.O., empurrando uma bicicleta em atitude suspeita.

Diante da situação, os policiais procederam com a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas pedras de substância análoga ao crack, acondicionadas dentro de um pacote de fumo.

O suspeito declarou espontaneamente ser usuário de drogas e que a substância seria para consumo próprio. Segundo ele, a porção maior havia sido adquirida por R$ 100,00, mas parte dela já havia sido consumida antes da abordagem, restando apenas o material apreendido.

Diante dos fatos e da caracterização do porte para consumo pessoal, o homem foi informado sobre os benefícios legais do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo na data agendada.

Após os procedimentos, o entorpecente foi apreendido e o suspeito liberado.

