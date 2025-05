COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

ROSI REPISO FAZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, AMANHÃ, DIA 02, comemora aniversário a dinâmica Diretora de Negócios ROSILAINE REPISO DA SILVA IZIDORO do SICOOB FRONTEIRAS cooperativa financeira com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na foto ROSI com o esposo Advogado Jonathan Izidoro e as lindas filhas Maria Eduarda e a caçulinha Maria Júlia

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Em Cacoal/RO, na moderna concessionária GWM MEGA MOTORS de carros 100% elétricos e híbridos, registrei o empresário GUSTAVO REZENDE conferindo o maravilhoso SUV Híbrido plug-in 4X4 TANK 300 Hi4T 2025. Um modelo que redefine o conceito de aventura e luxo, com um design robusto e sofisticado, capaz de atender as expectativas dos consumidores mais exigentes. E tudo isso sem abrir mão da tecnologia que fez a fama dos veículos da GWM

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, o casal de médicos Endocrinologista e Endócrino Pediatra CRISTHENISE RAGNINI e Ortopedista e Traumatologista RODRIGO COLACINO SILVA com Mateus Afonso da ELETRICARBR de São Paulo/SP, e o casal empresário Eduardo Henrique Mendes com sua noiva Poliana Miranda das concessionárias PSV e GWM

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, a médica Dermatologista ALINE BATISTI RAPOSO com a empresária Poliana Miranda da moderna concessionária de carros 100% elétricos e híbridos

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, a empresária Poliana Miranda da moderna concessionária de carros 100% elétricos e híbridos, entre a Arquiteta BRUNA LIRA e o esposo Pecuarista ANDRÉ HONORATO GWM MEGA MOTORS – CACOAL Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, o casal empresário Poliana Miranda da GWM e o noivo Eduardo Henrique Mendes entre o Fisioterapeuta MELQUE VON RONDON e a esposa Estilista LINDA VON RONDON, nas pontas

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Em Cacoal/RO, na moderna concessionária GWM MEGA MOTORS de carros 100% elétricos e híbridos, estou com a atenciosa Diretora MARCIA GRONER das concessionárias PSV FIAT, CITRÖEN, PEUGEOT em Cacoal e Rolim de Moura e GWM MEGA MOTORS em Cacoal

JOCIMAR SEPP FAZ ANIVERSÁRIO AMANHÃ, DIA 02, o empresário JOCIMAR CARLOS SEPP da DISTRIBUIDORA FRIOS CACOAL de produtos AURORA, entre outras excelentes marcas, têm cerca de 800 produtos à disposição do exigente mercado consumidor. Sua empresa possui frota própria, que atende em torno de 47 cidades em Rondônia

BODAS DE OURO DE ISABEL E JOAQUIM Em Cacoal/RO, o casal ISABEL e JOAQUIM RIBEIRO comemoraram BODAS DE OURO no dia 25 de abril. São 50 ANOS de feliz união com três filhos e cinco netos. Na foto Isabel e Joaquim com os filhos empresários Claudinei Castelinho com a esposa Valéria Pereira Cardoso e os filhos Elisa e Felipe, Claudia Carlos Ribeiro da loja CHICK’S By Claudia, e Advogada Kátia Carlos Ribeiro com suas filhas Letícia Alves Ribeiro e Laís Ribeiro Batistela, o esposo Psicólogo e Neuropsicólogo Vinícius Santana e a filhinha do casal, Lívia de cinco meses

TIAGO E CAMILA NO AMIGOS&VIOLA Em Cacoal/RO, no último sábado, 26, no CACOAL SELVA PARK aconteceu o 15º ENCONTRO da COMITIVA AMIGOS&VIOLA. Na foto minha linda sobrinha e afilhada CAMILA AMANCIO e o esposo Cirurgião Dentista TIAGO RABELO Especialista em Implantodontia e Reabilitação Oral com moderna clínica em Ji-Paraná/RO. Se apresentaram no tradicional evento @carreiroecapataz @guilhermeesantiago @guilhermee @santiago_oficial @duplabetoerick @colleoficial @eloborgesoficial e @italianasnobrasil @thainaazzolini @thairineazzolini

TEMPORADA EM PARIS Com extenso roteiro por pontos turísticos em Paris/FRANÇA, como Torre Eiffel, Montmartre, Le Dôme Paris, Arco Del Friunfo e os maravilhosos Jardins De Monet em Giverny, ADÍLIA MACEDO de Cacoal/RO, com a filha NATÁLIA MACEDO residente em São Luiz/MA, ladeadas pela sua irmã REGINA CÉLIA DE MACEDO e a sobrinha CAROLINA MACEDO VENCESLAU de Curitiba/PR, após breve temporada de férias pela bela Cidade Luz, retornam hoje ao Brasil

HELEN GIL GUEDES FEZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, no último dia 27, a médica Dermatologista HELEN RONDON GIL GUEDES comemorou aniversário