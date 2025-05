Parceria oferece cursos profissionalizantes gratuitos à população de Cerejeiras

A comunidade de Cerejeiras será beneficiada com cursos profissionalizantes gratuitos, que oferecerão certificação e aulas teóricas e práticas.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o SENAI de Vilhena, com apoio do senador Jaime Bagattoli.

A analista de mercado do SENAI em Vilhena, Luana Furini, informou que os cursos estão previstos para iniciar no mês de maio e que as vagas serão limitadas por turma. “Quem se inscrever primeiro, atendendo aos critérios do curso pretendido, com certeza terá muito mais chances de garantir uma vaga. O ideal é não deixar para a última hora”, destacou.

Cursos oferecidos:

Pintor de Obras Imobiliárias – 160h (Previsão de início: 05/05/2025)

Montador de Móveis – 160h (Previsão de início: 07/07/2025 | Término: 18/09/2025)

Instalador Hidráulico – 160h (Previsão de início: 07/07/2025 | Término: 18/09/2025)

Pintura Decorativa – Texturas e Cimento Queimado – 40h (Previsão de início: 07/07/2025 | Término: 24/07/2025)

Inscrições:

Os interessados podem se inscrever através do link:

Formulário de Inscrição