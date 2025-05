Prefeito de Corumbiara agradece Lúcio Mosquini por destinação de emenda parlamentar

O prefeito Leandro Vieira, de Corumbiara, agradece ao deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) pela visita ao município e pela entrega de novos equipamentos que irão reforçar a estrutura da saúde pública local.

Durante a agenda oficial, o parlamentar entregou uma camionete nova e uma cadeira odontológica, que serão utilizadas para melhorar o atendimento da população nas unidades de saúde.

Reconhecido como um deputado atuante em Corumbiara, Lúcio Mosquini tem destinado, ao longo de seu mandato, diversos equipamentos e recursos que beneficiam diretamente os moradores da cidade e da zona rural. Entre as contribuições já recebidas estão um caminhão e uma retroescavadeira, fundamentais para o suporte aos produtores rurais e à manutenção das estradas vicinais.

O prefeito Leandro Vieira expressou sua gratidão ao deputado, destacando a importância da parceria para o avanço do município. “A presença do deputado Lúcio Mosquini em Corumbiara e seu compromisso com nossa cidade têm feito a diferença. Agradecemos por mais essa importante conquista para a saúde e por todas as emendas que já fortaleceram nossas ações em benefício da população”, afirmou o gestor.

A administração municipal reforça seu compromisso em buscar, junto aos representantes do legislativo, investimentos que promovam o desenvolvimento de Corumbiara e melhorem a qualidade de vida da comunidade.