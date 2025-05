Amiga esfaqueia mulher após descobrir traição com marido em Corumbiara

Na noite de quinta-feira (1º), a Polícia Militar de Corumbiara foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma briga de casal, em que uma pessoa teria sido esfaqueada. O caso aconteceu em uma residência no centro de Corumbiara.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima, identificada como C., caída no asfalto e pedindo socorro, com uma perfuração no lado esquerdo do peito.

A vítima relatou que a agressora, identificada como A., havia atentado contra sua vida dentro da residência. Após ser ferida, ela conseguiu fugir e pedir ajuda.

À polícia, A., declarou que havia descoberto um caso amoroso entre C., e seu marido, J., servidor municipal em Corumbiara. Segundo ela, C., era sua amiga e frequentava sua casa com frequência. No entanto, após verificar o celular do marido e perceber que ele havia apagado todas as mensagens trocadas com C., ela ficou furiosa.

Movida pela raiva, A., contou que pegou uma faca, derrubou a amiga no chão e desferiu um golpe. Nesse momento, seu marido interveio, segurando-a e mandando que a vítima fugisse. O ataque ocorreu nos fundos da residência, onde foram encontradas marcas de sangue que indicavam o trajeto feito pela vítima.

C., foi socorrida ao hospital local e, após o primeiro atendimento, transferida ao Hospital Regional de Vilhena.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.