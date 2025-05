Coronel Chrisóstomo alerta: PT e PSOL não assinaram CPI do roubo dos aposentados

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) alertou, nesta sexta-feira (2), por meio de suas redes sociais, que nenhum deputado do PT e do PSOL assinou o pedido de criação da CPI do roubo dos aposentados.

A comissão pretende investigar fraudes bilionárias no INSS relacionadas a descontos indevidos em benefícios pagos a aposentados.

Chrisóstomo afirmou que a ausência de apoio das duas bancadas levanta questionamentos sobre o compromisso desses partidos com os aposentados. “O povo tem o direito de saber quem está do lado dos aposentados e quem está do lado do silêncio”, declarou.

A CPI foi protocolada com 185 assinaturas. A maior parte é de deputados do PL, mas também há apoios de partidos como União Brasil, Republicanos, PP, PSD e MDB. A proposta foi apresentada após operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, que revelou a atuação irregular de entidades que operavam no mesmo endereço físico para aplicar os descontos.

O deputado também reforçou o pedido de afastamento do ministro Carlos Lupi durante a investigação. Para Chrisóstomo, a presença do ministro à frente da pasta poderia comprometer a transparência da apuração.

Deputados do PSOL que não assinaram a CPI do roubo dos aposentados:

Célia Xakriabá (MG)

Chico Alencar (RJ)

Glauber Braga (RJ)

Pastor Henrique Vieira (RJ)

Talíria Petrone (RJ)

Tarcísio Motta (RJ)

Fernanda Melchionna (RS)

Erika Hilton (SP)

Guilherme Boulos (SP)

Ivan Valente (SP)

Luiza Erundina (SP)

Professora Luciene Cavalcante (SP)

Sâmia Bomfim (SP)

Deputados do PT que não assinaram a CPI do roubo dos aposentados:

Paulão (AL)

Ivoneide Caetano (BA)

Jorge Solla (BA)

Joseildo Ramos (BA)

Josias Gomes (BA)

Valmir Assunção (BA)

Waldenor Pereira (BA)

Zé Neto (BA)

José Airton Félix Cirilo (CE)

José Guimarães (CE)

Luizianne Lins (CE)

Erika Kokay (DF)

Helder Salomão (ES)

Jack Rocha (ES)

Delegada Adriana Accorsi (GO)

Rubens Otoni (GO)

Rubens Pereira Júnior (MA)

Ana Pimentel (MG)

Dandara (MG)

Leonardo Monteiro (MG)

Miguel Ângelo (MG)

Odair Cunha (MG)

Padre João (MG)

Patrus Ananias (MG)

Paulo Guedes (MG)

Reginaldo Lopes (MG)

Rogério Correia (MG)

Camila Jara (MS)

Vander Loubet (MS)

Airton Faleiro (PA)

Dilvanda Faro (PA)

Luiz Couto (PB)

Carlos Veras (PE)

Dr. Francisco (PI)

Flávio Nogueira (PI)

Florentino Neto (PI)

Merlong Solano (PI)

Carol Dartora (PR)

Lenir de Assis (PR)

Tadeu Veneri (PR)

Welter (PR)

Zeca Dirceu (PR)

Benedita da Silva (RJ)

Dimas Gadelha (RJ)

Lindbergh Farias (RJ)

Reimont (RJ)

Fernando Mineiro (RN)

Natália Bonavides (RN)

Alexandre Lindenmeyer (RS)

Bohn Gass (RS)

Denise Pessôa (RS)

Marcon (RS)

Maria do Rosário (RS)

Paulo Pimenta (RS)

Ana Paula Lima (SC)

Pedro Uczai (SC)

João Daniel (SE)

Alencar Santana (SP)

Alfredinho (SP)

Arlindo Chinaglia (SP)

Carlos Zarattini (SP)

Jilmar Tatto (SP)

Juliana Cardoso (SP)

Kiko Celeguim (SP)

Nilto Tatto (SP)

Rui Falcão (SP)

Vicentinho (SP)