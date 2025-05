Deputada Federal Cristiane Lopes é homenageada com Medalha Mérito da Comunicação Social da Polícia Militar de RO

Em uma noite marcada por emoção, gratidão e reconhecimento mútuo, a deputada federal Cristiane Lopes foi agraciada com a Medalha Mérito da Comunicação Social da Polícia Militar de Rondônia.

A honraria, concedida anualmente pela corporação, destaca personalidades que contribuem de forma significativa para a comunicação social da PMRO, fortalecendo o diálogo entre a instituição e a sociedade.

Ao receber a medalha, a parlamentar expressou sua emoção com palavras que revelam o carinho por sua trajetória. “Que noite memorável! Como todos sabem, estou deputada federal, mas sou, com muito orgulho, jornalista, profissão pela qual tenho uma paixão que carrego no coração. Foi um momento especial para rever amigos, celebrar conquistas e confraternizar com pessoas queridas”, declarou.

A solenidade também marcou a passagem de comando da Diretoria de Comunicação Social da PMRO, com a transição do tenente-coronel Renato Acácio Canhoni Suffi para o tenente-coronel Cícero Rodrigues da Silva. Em seu discurso de despedida, Renato Suffi agradeceu ao comandante-geral da PM, coronel Régis Braguin, e à equipe de comunicação, destacando o esforço coletivo em construir uma comunicação pública cada vez mais transparente e próxima da população.

Durante o evento, o comandante-geral da PMRO reforçou a importância da relação entre a corporação e a imprensa. “Nós não temos o que temer. Temos que ter a imprensa ao nosso lado. O fortalecimento dessa relação é fundamental para levar à população informações com qualidade e responsabilidade”, afirmou o coronel Régis Braguin.

A deputada Cristiane Lopes também aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com a segurança pública em Rondônia. Ao longo do mandato, ela destinou R$ 1,5 milhão em emendas para o setor, investindo em tecnologia e infraestrutura, como a instalação de totens de videomonitoramento em áreas estratégicas, a exemplo da região de Ponta do Abunã.

Ao encerrar sua participação, Cristiane fez questão de homenagear os homens e mulheres que compõem a corporação. “A Polícia Militar de Rondônia é um pilar essencial da nossa segurança pública. Seu trabalho vai além da proteção: é uma expressão de coragem, disciplina e amor por Rondônia. Parabenizo cada policial militar que, com honra e dedicação, protege nossas famílias e garante a paz em nossas comunidades. Sigam contando comigo na luta por mais investimentos, reconhecimento e valorização”, concluiu.