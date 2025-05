Deputada Sílvia Cristina confirma no INSS que número de peritos médicos vai dobrar em RO

A deputada federal Sílvia Cristina confirmou nesta semana, durante reunião no Ministério da Previdência Social, que o número de peritos médicos do INSS em Rondônia vai dobrar, a partir do segundo semestre deste ano, para dar mais celeridade nos processos e desafogar os atendimentos, concentrados hoje em sua grande maioria na capital.

“Essa informação é muito importante para Rondônia, pois os processos que necessitam de perícia médica em Rondônia estão parados, com dificuldades. Hoje, apenas 18 peritos médicos atendem no estado e a garantia é de que esse número vai dobrar, a partir do segundo semestre”, disse a deputada.

A parlamentar se reuniu com o secretário de Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal. A Previdência reconhece a carência no Estado e até final de junho dará posse aos novos peritos médicos concursados, para dar mais agilidade nos processos, inclusive desafogando na capital, com mais peritos no interior.

“O Ministério da Previdência reconhece a carência de peritos médicos no estado, que precisa ser resolvida. Estamos na fase final do concurso público, e no final de junho vamos concluir o certame e iremos dobrar o quadro de peritos médicos em Rondônia, no segundo semestre”, informou Adroaldo.

“De acordo com o Ministério, para garantir um atendimento mais rápido e, sobretudo, mais perto do município do cidadão, teremos perícias médicas, disponíveis a partir do segundo semestre, em Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e algumas outras cidades. A ideia é desafogar o atendimento, que hoje está estrangulado na capital”, finalizou a deputada.