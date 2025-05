Filha agride pai após chegar embriagada em casa e acaba presa em Vilhena

Na noite desta sexta-feira (2), a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar em uma residência localizada no bairro Praças de Vilhena, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com F., que relatou ter sido agredido pela própria filha, A. Segundo ele, a jovem chegou em casa conduzindo uma motoneta Honda/Biz 100, com sinais visíveis de embriaguez. Incomodado com a situação, F., teria repreendido a filha, o que gerou um desentendimento entre ambos.

Durante a discussão, A., se exaltou e passou a ofender o pai com palavras de baixo calão e empurrões. Ao presenciar o embate, M., mãe de A., tentou intervir e separar os dois.

M., informou que a situação já teria ocorrido anteriormente e, nesta ocasião, toda a ação foi presenciada pela avó da suspeita. No entanto, devido à sua idade avançada e por estar em recuperação de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ela não foi conduzida à delegacia.

Durante a abordagem, A., presentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, desequilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico e roupas desalinhadas. Apesar de ser convidada a realizar o teste do bafômetro, a jovem se recusou, exercendo seu direito constitucional.

Diante dos fatos, A., recebeu voz de prisão e foi conduzida, sem lesões aparentes, à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou à disposição da autoridade policial de plantão para que fossem tomadas as providências cabíveis.