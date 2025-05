Motocicleta furtada no centro de Cerejeiras é recuperada pela PM após denúncia anônima

Na manhã do último dia 26 de abril, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de uma motocicleta Honda Bros 160, no centro de Cerejeiras.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local, a equipe policial entrou em contato com a vítima, que relatou ter deixado a moto estacionada na Avenida dos Estados, esquina com a Rua Florianópolis.

A proprietária informou que, ao sair da clínica onde trabalha, por volta das 11h30, percebeu que sua motocicleta não estava mais no local. Ela admitiu ter esquecido a chave na ignição.

Na ocasião, a guarnição realizou buscas pela região, mas o veículo não foi localizado.

Contudo, na manhã desta sexta-feira (2), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que havia uma motocicleta Honda Bros NX 160, de cor vermelha e placa QTJ-7G15 (Corumbiara), abandonada em um terreno baldio na Rua Evandro José Longo.

A guarnição foi até o endereço indicado e constatou a veracidade da informação. A chave não estava com o veículo, que foi recolhido e encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta será devolvida à proprietária.