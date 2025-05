Muita emoção e gols na grande final da Copa do Trabalhador no CTG em Vilhena; fotos e vídeo

Quinta-feira (1º) foi marcada por fortes emoções e disputas acirradas na grande final da Copa do Trabalhador, realizada no campo do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, em Vilhena (RO).

O evento, idealizado pelo desportista Natal Pimenta Jacob, o “Natalzinho”, contou com o apoio do Patrão do CTG, Luciano, e de Zebrão.

Com a participação de 38 equipes ao longo da competição, os jogos decisivos não decepcionaram. No confronto principal, a equipe da Vaccari/GBIM empatou em 1 a 1 com a ACIV no tempo normal. Nos pênaltis, a ACIV levou a melhor, vencendo por 2 a 1 e conquistando o título da categoria principal.

No feminino, a equipe Reação garantiu o troféu com uma vitória por 4 a 2 sobre o time União, mostrando grande entrosamento e força ofensiva.

Já na categoria Livre, o equilíbrio foi o destaque. Em um jogo eletrizante, Primos/Truck Center empatou em 4 a 4 com Carrocerias Castilho no tempo regulamentar. A decisão foi para os pênaltis, e a Carrocerias Castilho levou a melhor, vencendo por 3 a 2 e se consagrando campeã.

Além das partidas, o evento contou com grande presença de público, muita confraternização e imagens que registraram a vibração dos atletas e torcedores. Confira abaixo fotos e vídeo dos melhores momentos dessa grande festa do esporte amador vilhenense.

