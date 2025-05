Sicoob Credisul movimenta R$ 50,2 milhões em negócios durante a Agrocom em Cerejeiras

A Sicoob Credisul teve participação de destaque na Agrocom, feira de agronegócios realizada entre os dias 3 e 5 de abril em Cerejeiras, movimentando R$ 50,2 milhões em negócios. Como patrocinadora oficial do evento, a cooperativa reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do agronegócio no Cone Sul de Rondônia.

Em sua segunda edição, a Agrocom reuniu produtores rurais, empresários e representantes de diversos setores, promovendo a troca de experiências e a geração de negócios.

A Sicoob Credisul marcou presença com equipes das agências de Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi e Pimenteiras do Oeste, oferecendo soluções financeiras com taxas e condições especiais para agricultores, pecuaristas e empresários da região.

O diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, destacou a parceria de longa data com o município de Cerejeiras, onde foi instalada a primeira agência da cooperativa fora da sede em Vilhena. “É com esse espírito de confiança no potencial local que apoiamos a Agrocom como patrocinador master, uma das maiores feiras do agronegócio no Cone Sul de Rondônia”, afirmou.

A economia da região do Cone Sul de Rondônia é fortemente baseada no agronegócio, com destaque para a pecuária de corte e leiteira, além da produção de grãos como soja, milho e arroz, atividades que impulsionam a geração de emprego e renda em diversos municípios.

O gerente da agência de Cerejeiras, Elton Moraes, enfatizou o papel estratégico da cooperativa no fortalecimento do setor. “O agro tem um papel fundamental em Cerejeiras, e nós, da Sicoob Credisul, temos muito orgulho de caminhar ao lado dos produtores. Sabemos que cada safra e cada criação exigem planejamento e investimento, por isso buscamos sempre oferecer os melhores produtos e serviços para impulsionar o sucesso dos nossos cooperados”, ressaltou.