BR-364: PRF alerta para operação “Pare e Siga” na ponte do Rio Candeias e pede atenção dos motoristas

Na manhã deste sábado (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o tráfego na ponte sobre o Rio Candeias, localizada na BR-364, em Candeias do Jamari, próximo a Porto Velho, está operando no sistema “Pare e Siga”.

A medida foi implementada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) devido à restrição de carga identificada na estrutura da ponte. Essa condição exige que o fluxo de veículos seja realizado de forma controlada, em meia pista.

De acordo com a previsão do DNIT, a situação deve começar a se normalizar a partir da próxima semana. No entanto, até a conclusão dos trabalhos de manutenção ou avaliação, o trecho da BR-364 na ponte do Rio Candeias permanecerá com tráfego em apenas uma faixa.

A PRF está monitorando de perto a situação no local e orienta os motoristas que transitam pela região a redobrarem a atenção e seguirem as orientações das equipes presentes para garantir a segurança de todos.