Personalidades lotam auditório da Uninassau em noite de homenagens propostas por Cirone Deiró

O médico Adegildo Aristides Ferreira, de 88 anos de idade e 51 de Cacoal, foi um dos homenageados, na noite desta sexta-feira (8), no auditório da Uninassau. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró. Aproximadamente 300 pessoas, entre pioneiros e representantes de diversos segmentos sociais, foram agraciadas com títulos de Cidadão Honorário, Honra ao Mérito, Mérito Legislativo e Votos de Louvor.
Fizeram parte da mesa de autoridades, o deputado Cirone e sua esposa Noeli Deiró, a vereadora Nice Condaque, o reitor da Uninassau, em Cacoal, Célio Stigert, a delegada Fabiana May Brandani, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e o tenente coronel João Carlos Rodrigues Matos, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. “É uma alegria imensa estar aqui hoje, na companhia de pessoas das mais diversas áreas, que tanto contribuíram e ainda contribuem com o desenvolvimento de Cacoal e de diversos outros municípios de Rondônia”, disse Cirone.
Cearense de Mangabeira, doutor Adegildo chegou a Cacoal em 1975. Na época era um dos dois médicos da cidade. Sua formação era em clínica geral, mas diante da carência de profissionais, prestava todos os tipos de atendimento médico. “Como era tudo muito precário, o que aparecia a gente tinha que fazer, pois o importante era salvar aquela vida”, explicou.
Depois de trabalhar como médico durante quase 50 anos, doutor Adegildo vive hoje entre sua casa na cidade de Cacoal e sua propriedade na área rural, onde cria gado e pequenos animais, em companhia da esposa. Ele compareceu ao evento, acompanhado pelas netas Isabela e Maria Verena. Disse que se sentia agradecido pela homenagem, tanto ao deputado Cirone, como ao povo de Cacoal. “Gostaria de ter feito mais”, afirmou.
Seu desejo agora, segundo doutor Adegildo, é ver Cacoal se tornar um município cada vez mais próspero. Ele defende, principalmente, seriedade na aplicação dos recursos públicos e investimentos em áreas prioritárias, como a educação, inclusive a profissionalizante. “Espero que o deputado Cirone consiga dar continuidade a seu trabalho e que junto com os demais representantes do povo rondoniense, possa dar a devida contribuição política para que as pessoas vivam com dignidade”, disse.
Homenageados
Título de Cidadão Honorário
Wilson Stecca – ex – deputado e ex-secretário de Estado da Agricultura
Ivan Carlos Garcia Caramori – médico e empresário
Marcos Coelho de Azevedo – médico e empresário
Adegildo Aristides Ferreira – médico pioneiro
Paulo Mendes – jornalista
Paulo da SIlva Costa – pastor
Roberto Varjão – pastor
Ary Paulo da Silva – pastor
Mario José Milani e Silva – juiz de direito
Sueli Alves Aragão – ex-prefeita e ex-deputada estadual
Título de Honra ao Mérito
Célio Stigert – reitor da Uninassau – Cacoal
Divino Cardoso Campos – empresário e ex-prefeito
Eber José Guimaraes – pastor
Sadraque Muniz – pastor
Medalha do Mérito Legislativo
SGT PM Josias Pereira Dias
SGT PM Wilson José Modesto
Cabo PM Marinês Zulmira dos Santos
SGT PM Enéias da SIlva Oliveira
SGT PM Maurício Gomes de Souza
TEN CEL Josélia L G de Souza
PM Everson Vicente de Lima
Alberto Silva – ex-presidente da AMEC
Denise Azevedo – arquiteta
Isadora Demito – miss Cacoal mirim
Emanuel Schwantes Alves – mister Rondônia Teen
Votos de Louvor
José Carlos de Oliveira- jornalista
Carlos Cesar – jornalista
Raimundo Florêncio – jornalista
Wanderley Francisco – jornalista
Almi Satis – jornalista
Jânio Silva – jornalista
Ângela Pereira – jornalista
Erielton Venturoso – jornalista
Edilson Soares – jornalista
Fabiano Gomes – jornalista
Garcia de Lima – jornalista
Gregório Max – jornalista
Eduardo Hydalgo – jornalista
França Cortez – jornalista
Alex Tedeschi – jornalista
Ricardo Barros – jornalista
Cristiano Lira – jornalista
Gislaine Lima – jornalista
Célio Peixoto – jornalista
Alana Selhorst – jornalista
Maycon Pavin – jornalista
Eliel Costa – jornalista
Valdinei do Nascimento – jornalista
Elinaldo Bispo – jornalista
Clovis Firme – jornalista – Radio Antena Hits
Emanuel Alves – jornalista – Cacoal
Adriana Castelucci – médica
Ana Cléa Monteiro Baima – presidente do Conselho da Mulher – Cacoal
Ana Rubia Menezes Barbosa – professora
Andréia Marcilaine Aker – doutora em Produção Vegetal e Técnica de Campo do SENAR/RO
Aparecida de Miranda – diretora da ASSDACO – Cacoal
Carmen Rey de Tsunosse – pecuarista e cafeicultora
Claudia Cristina Duarte – médica Oftalmologista
Danielly Dubberstein – doutora em Melhoramento Genético e Técnica de Campo do SENAR/RO
Edna Gonçalves Bussola – empresária
Fabiana May Brandani – delegada de Polícia Civil
Heloisa Pereira Ferreira Tsuno – funcionária pública e artesã
Hirlânia Maysa Eggert – agricultora
Isabel Pereira – desportista e coordenadora técnica da AMEC
Jane Araújo – empreendedora e artesã
Jane Marques da Silva – empresária
Jaqueline Cristina Silva Dias Chagas – pastora da Igreja do Altíssimo
Jéssica Lima de Quadros – assistente social do Centro de Oncologia e Hematologia de Cacoal
Joselma Maria de Jesus – psicóloga
Josileide Aparecida da Silva Santos – pastora do Ministério Internacional Kadosh
Lucia Helena Batalha Lacerda – agricultora
Lucilene Gonçalves – professora e diretora do CEEJA – Cacoal
Mábia Talene Meireles Cruz – pastora da Igreja Batista Getsêmani
Maria Aparecida Menegheti – administradora e fundadora da Casa de Apoio Nova Esperança – Cacoal
Maria Aparecida Rodrigues – professora do CEEJA – Cacoal
Maria da Glória Costa Laurete
Maria da Penha Simão de Souza Menezes – professora
Maria Fernandes Ferreira Tristão – empreendedora
Mírian Soares de Lacerda – chefe do Departamento de Regularização Fundiária da Prefeitura de Cacoal
Nalzira de Fátima – diretora do CERNIC
Patrícia Martins Klipel – farmacêutica e coordenadora regional do Clube de Desbravadores de Cacoal
Romilda Borges de Melo – coordenadora do Programa AABB Comunidade
Rosa de Lourdes Jardim Hilário – pastora da Comunidade Evangélica Betel
Sibelle Cristina Gonçalves Carvalho – pastora da Comunidade Evangélica Shekina
Silmara Vieira Fernandes – mãe atípica
Luciane Domenico
Rosangela Carvalho
Cleonira Ferreira de Souza
Marli Siqueira de Moraes
Laudeci Silva
Adeilza Dantas Castro
Adenilto Ferreira Borges
Adriana de Lima Silva
Alcindo Brasil Ávila
Amalri José de Oliveira
Ana Lúcia Bernardo Thomazelli
Austia Azevedo
Carem Eloisa Almeida dos Santos
Carla Bonfá da Cruz
Carmem Catarina Galiano Fernandes
Célia Klein
Cícera Edneuza Leite Calliari
Claudia Margareti Silva
Dandara Xavier Roberto Toniato
Eliane Honorina de Brito Santana
Elizabete da Cunha Garcia
Elizete Seibrt Buss
Evandro Joel Luz
Everson de Oliveira Souza
Fábia Cornélia Cechetto
Fabiana Bonfim
Flavia Aparecida Barbosa
Franciele Alves Gomes
Glaucilene Nascimento Souza
Helenildson Nascimento Araújo
Jaqueline Zucolloto de Freitas
Jeferson Sartori
Job Kaluzny
Juliomar Reis Penha
Keler Cristina Tevizani
Khatia Maldaner Araújo
Luciana Domenico Pereira
Lucilene Gonçalves
Lurdivânia Lacerda Evangelista
Maria Aparecida Correa Zaquel
Marcia Cristiane Holz Maia
Marcia Helena Gomes
Marcia Maria Barbosa
Márcio Leoncio Teixeira
Mario Cezar Caitano Andrade
Marli Xavier Cardoso
Matthaus Joseph Bassani Geoebel
Maurilio Pereira de Souza
Meirilene de Oliveira Defanti
Michelli Nascimento Goes Rocha
Hilton Cesar Mata
Odair Aparecido
Renata Feliciano Manfrinato da Silva
Roberto de Oliveira Souza
Rosangela de Marco
Rosangela Maria de Sousa Miranda
Rosiana Maria da Rosa
Severino Bertino Neto
Sheila Alves Rodrigues
Shirley Andrade de Sousa
Silvana Felix de Oliveira
Simone Hootts Costa da Silva
Sonia Aparecida Soares Carvalho
Sueli da Silva dos Santos
Tainá Musa
Vanuzia Alves dos Santos
Viviane Briekowiec de Oliveira
Vanessa Sousa – gerente do Sesi Educação e Saúde – Cacoal
Rúbia Carla de Souza Costa – coordenadora de Educação Sesi/Senai – Cacoal
Juliano Cezar Pereira Carneiro – coordenador de saúde Sesi – Cacoal
Ana Deize Zanon
Carmem Lúcia Souza Oliveira
Crediane Caetano Miranda
Daniely Oliveira Spazzapan Stecler
Doraci Neimog
Fabiula Cristina da Silva
Gabriela Schutz
Gedi da Silva
Geisen Cabral de Oliveira Silva
Gislaine Sandra Rodrigues da Silveira
Ilcléia Regiane Correia Zenaro
Inês Maria do Carmo
Ivani Maria de Oliveira Souza
José Marcos Preato
Luziana Furtado da Cruz
Manoela Regina Schutz
Maria Izabel de Morais
Marlinda Pagung Feitosa Teodoro
Michele Brasil
Mônica Sirley Bruno
Noemi Cristina da Silva
Simone Ferreira da Silva
Simone Schuster
Tatiana Cristina dos Santos
Alessandro de Oliveira Carvalho – pastor da Shekina
Luan Mopib Gorten Suruí – cafeicultor
Alecimar Pezzin – cafeicultor
Luiz Anastácio – cafeicultor
Ivonete Terezinha Nedel – cafeicultora
Nilton Marques de Lima – cafeicultor
Fabiana Souza Leal Sanabria – cafeicultora
Ângela Maria Coutinho Pessoa – cafeicultora
Edimar Pagung Ninke – cafeicultor
Jaques Silva Barbosa – cafeicultor
Vanessa Rosa da Silva – cafeicultor
Arlete Rosa da Silva Benito – cafeicultor
Aurélio da Luz Lopes – cafeicultor
Maria Santana de Oliveira Costa – cafeicultora
Carlos Alves Teixeira – cafeicultor
Valdir Vieira – cafeicultor
Maria Aparecida Barboza da Silva – cafeicultora
Edvaldo Sigoli – cafeicultor
Evaldo Simões de Oliveira – cafeicultor
Mateus Marques Elias – cafeicultor
Mauro Celso Tauffer – cafeicultor
Selma Targa de Freitas – cafeicultora
Cleiton Souza da Silva – cafeicultor
Leandro Leal – cafeicultor
Marcia Fátima – cafeicultura
André Luiz Vicente – cafeicultor
Luiz Anastácio – cafeicultor
Douglas Pereira – atleta
Karol Betini – atleta
Maikon Júnior – atleta
Lucas Vinicius Azevedo – atleta
Isabel Pereira de Souza – atleta
Elizeu Batista – atleta
Sara Gabriela Diniz – atleta
Kleiton Dantas – atleta
Evilanni Cristina – atleta
Vitor José de Jesus – atleta
Millene de Oliveira – atleta
Osmar Júnior – atleta
Debora Patrini – atleta
Angelina Pereira de Araújo – atleta
Carlos Augusto Neto – atleta
Everson de Moura Araújo – atleta
Maysa Oliveira – atleta
1o SGT PM RE Eliezio Cerino de Novais
3o SGT PM RE Fábio Henrique Dutra Bernardi
CB PM RE Juliana Peruzzo
3o SGT PM RE Eli Aparecido Alves da Costa
CB PM RE Júnior Moreira Nascimento
3o SGT PM RE Denival de Jesus Marcílio
CB PM RE Marcos Castro de Souza
CB PM RE Edimar Vieira dos Santos
1o SGT PM RE Ilson Felício de Almeida
1o SGT PM RE Maurício Gomes de Souza
CB PM RE Jônatas Matos Silva
3o SGT PM RE Hoqueides Vago
2o SGT PM RE José Gomes de Farias Neto
3o SGT PM RE Cleison Uedens Madeira
3o SGT PM RE Neliandra Meireles de Souza Coelho
3o SGT PM RE John Kennedy Conte
2o SGT QPPM RE Evandro Marcio Libardi
3o SGT QPPM RE Ronaldo Alves da Cruz
TENENTE QPPM RE Clebson Leandro Madeira
Claudia Sirlene de Assis – fonoaudióloga
Celeste Surui – cafeicultora
Maria Eduarda – atleta
Alzenidir de Souza Carvalho – mãe atípica
Marlene de Souza Batista Lima – mãe atípica
Rute Tonini Nery – mãe atípica
Nayara Sarita Oliveira – fonoaudióloga
Estela Mirian Ferreira – fonoaudióloga
Cícera Aparecida de Jesus – fonoaudióloga
Ana Carolina Aziz – fonoaudióloga
Diones Mendes Bento – cafeicultor
Arnelei Sergio kalk – cafeicultor
Andre Kalk – cafeicultor
Tiago Novaes Duarte – cafeicultor
Wilson Nakodash Surui – cafeicutlor
Edvaldo Rodrigues – Sicoob Fronteiras
Suelene de Laia Faneli – conselheira tutelar
Gilmar Luiz Odorisi – empresário
Cledson de Souza Santos – Comunidade Terapêutica Abisai
Valdir Rodrigues Jorge – empresário -(in memoriam)
Nelson Lobiana – empresário
Loja Maçônica Cavaleiros de Adohniran
Joaquim Cardoso Ribeiro – empresário
Jader Maia Marques – ex-secretário municipal de Cacoal
Cerâmica Rosalino
Cerâmica Rio Machado
Concreaço da Amazônia
Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de Cacoal
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)