Personalidades lotam auditório da Uninassau em noite de homenagens propostas por Cirone Deiró

O médico Adegildo Aristides Ferreira, de 88 anos de idade e 51 de Cacoal, foi um dos homenageados, na noite desta sexta-feira (8), no auditório da Uninassau. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró. Aproximadamente 300 pessoas, entre pioneiros e representantes de diversos segmentos sociais, foram agraciadas com títulos de Cidadão Honorário, Honra ao Mérito, Mérito Legislativo e Votos de Louvor.

Fizeram parte da mesa de autoridades, o deputado Cirone e sua esposa Noeli Deiró, a vereadora Nice Condaque, o reitor da Uninassau, em Cacoal, Célio Stigert, a delegada Fabiana May Brandani, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e o tenente coronel João Carlos Rodrigues Matos, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. “É uma alegria imensa estar aqui hoje, na companhia de pessoas das mais diversas áreas, que tanto contribuíram e ainda contribuem com o desenvolvimento de Cacoal e de diversos outros municípios de Rondônia”, disse Cirone.

Cearense de Mangabeira, doutor Adegildo chegou a Cacoal em 1975. Na época era um dos dois médicos da cidade. Sua formação era em clínica geral, mas diante da carência de profissionais, prestava todos os tipos de atendimento médico. “Como era tudo muito precário, o que aparecia a gente tinha que fazer, pois o importante era salvar aquela vida”, explicou.

Depois de trabalhar como médico durante quase 50 anos, doutor Adegildo vive hoje entre sua casa na cidade de Cacoal e sua propriedade na área rural, onde cria gado e pequenos animais, em companhia da esposa. Ele compareceu ao evento, acompanhado pelas netas Isabela e Maria Verena. Disse que se sentia agradecido pela homenagem, tanto ao deputado Cirone, como ao povo de Cacoal. “Gostaria de ter feito mais”, afirmou.

Seu desejo agora, segundo doutor Adegildo, é ver Cacoal se tornar um município cada vez mais próspero. Ele defende, principalmente, seriedade na aplicação dos recursos públicos e investimentos em áreas prioritárias, como a educação, inclusive a profissionalizante. “Espero que o deputado Cirone consiga dar continuidade a seu trabalho e que junto com os demais representantes do povo rondoniense, possa dar a devida contribuição política para que as pessoas vivam com dignidade”, disse.

Homenageados

Título de Cidadão Honorário

Wilson Stecca – ex – deputado e ex-secretário de Estado da Agricultura

Ivan Carlos Garcia Caramori – médico e empresário

Marcos Coelho de Azevedo – médico e empresário

Adegildo Aristides Ferreira – médico pioneiro

Paulo Mendes – jornalista

Paulo da SIlva Costa – pastor

Roberto Varjão – pastor

Ary Paulo da Silva – pastor

Mario José Milani e Silva – juiz de direito

Sueli Alves Aragão – ex-prefeita e ex-deputada estadual

Título de Honra ao Mérito

Célio Stigert – reitor da Uninassau – Cacoal

Divino Cardoso Campos – empresário e ex-prefeito

Eber José Guimaraes – pastor

Sadraque Muniz – pastor

Medalha do Mérito Legislativo

SGT PM Josias Pereira Dias

SGT PM Wilson José Modesto

Cabo PM Marinês Zulmira dos Santos

SGT PM Enéias da SIlva Oliveira

SGT PM Maurício Gomes de Souza

TEN CEL Josélia L G de Souza

PM Everson Vicente de Lima

Alberto Silva – ex-presidente da AMEC

Denise Azevedo – arquiteta

Isadora Demito – miss Cacoal mirim

Emanuel Schwantes Alves – mister Rondônia Teen

Votos de Louvor

José Carlos de Oliveira- jornalista

Carlos Cesar – jornalista

Raimundo Florêncio – jornalista

Wanderley Francisco – jornalista

Almi Satis – jornalista

Jânio Silva – jornalista

Ângela Pereira – jornalista

Erielton Venturoso – jornalista

Edilson Soares – jornalista

Fabiano Gomes – jornalista

Garcia de Lima – jornalista

Gregório Max – jornalista

Eduardo Hydalgo – jornalista

França Cortez – jornalista

Alex Tedeschi – jornalista

Ricardo Barros – jornalista

Cristiano Lira – jornalista

Gislaine Lima – jornalista

Célio Peixoto – jornalista

Alana Selhorst – jornalista

Maycon Pavin – jornalista

Eliel Costa – jornalista

Valdinei do Nascimento – jornalista

Elinaldo Bispo – jornalista

Clovis Firme – jornalista – Radio Antena Hits

Emanuel Alves – jornalista – Cacoal

Adriana Castelucci – médica

Ana Cléa Monteiro Baima – presidente do Conselho da Mulher – Cacoal

Ana Rubia Menezes Barbosa – professora

Andréia Marcilaine Aker – doutora em Produção Vegetal e Técnica de Campo do SENAR/RO

Aparecida de Miranda – diretora da ASSDACO – Cacoal

Carmen Rey de Tsunosse – pecuarista e cafeicultora

Claudia Cristina Duarte – médica Oftalmologista

Danielly Dubberstein – doutora em Melhoramento Genético e Técnica de Campo do SENAR/RO

Edna Gonçalves Bussola – empresária

Fabiana May Brandani – delegada de Polícia Civil

Heloisa Pereira Ferreira Tsuno – funcionária pública e artesã

Hirlânia Maysa Eggert – agricultora

Isabel Pereira – desportista e coordenadora técnica da AMEC

Jane Araújo – empreendedora e artesã

Jane Marques da Silva – empresária

Jaqueline Cristina Silva Dias Chagas – pastora da Igreja do Altíssimo

Jéssica Lima de Quadros – assistente social do Centro de Oncologia e Hematologia de Cacoal

Joselma Maria de Jesus – psicóloga

Josileide Aparecida da Silva Santos – pastora do Ministério Internacional Kadosh

Lucia Helena Batalha Lacerda – agricultora

Lucilene Gonçalves – professora e diretora do CEEJA – Cacoal

Mábia Talene Meireles Cruz – pastora da Igreja Batista Getsêmani

Maria Aparecida Menegheti – administradora e fundadora da Casa de Apoio Nova Esperança – Cacoal

Maria Aparecida Rodrigues – professora do CEEJA – Cacoal

Maria da Glória Costa Laurete

Maria da Penha Simão de Souza Menezes – professora

Maria Fernandes Ferreira Tristão – empreendedora

Mírian Soares de Lacerda – chefe do Departamento de Regularização Fundiária da Prefeitura de Cacoal

Nalzira de Fátima – diretora do CERNIC

Patrícia Martins Klipel – farmacêutica e coordenadora regional do Clube de Desbravadores de Cacoal

Romilda Borges de Melo – coordenadora do Programa AABB Comunidade

Rosa de Lourdes Jardim Hilário – pastora da Comunidade Evangélica Betel

Sibelle Cristina Gonçalves Carvalho – pastora da Comunidade Evangélica Shekina

Silmara Vieira Fernandes – mãe atípica

Luciane Domenico

Rosangela Carvalho

Cleonira Ferreira de Souza

Marli Siqueira de Moraes

Laudeci Silva

Adeilza Dantas Castro

Adenilto Ferreira Borges

Adriana de Lima Silva

Alcindo Brasil Ávila

Amalri José de Oliveira

Ana Lúcia Bernardo Thomazelli

Austia Azevedo

Carem Eloisa Almeida dos Santos

Carla Bonfá da Cruz

Carmem Catarina Galiano Fernandes

Célia Klein

Cícera Edneuza Leite Calliari

Claudia Margareti Silva

Dandara Xavier Roberto Toniato

Eliane Honorina de Brito Santana

Elizabete da Cunha Garcia

Elizete Seibrt Buss

Evandro Joel Luz

Everson de Oliveira Souza

Fábia Cornélia Cechetto

Fabiana Bonfim

Flavia Aparecida Barbosa

Franciele Alves Gomes

Glaucilene Nascimento Souza

Helenildson Nascimento Araújo

Jaqueline Zucolloto de Freitas

Jeferson Sartori

Job Kaluzny

Juliomar Reis Penha

Keler Cristina Tevizani

Khatia Maldaner Araújo

Luciana Domenico Pereira

Lucilene Gonçalves

Lurdivânia Lacerda Evangelista

Maria Aparecida Correa Zaquel

Marcia Cristiane Holz Maia

Marcia Helena Gomes

Marcia Maria Barbosa

Márcio Leoncio Teixeira

Mario Cezar Caitano Andrade

Marli Xavier Cardoso

Matthaus Joseph Bassani Geoebel

Maurilio Pereira de Souza

Meirilene de Oliveira Defanti

Michelli Nascimento Goes Rocha

Hilton Cesar Mata

Odair Aparecido

Renata Feliciano Manfrinato da Silva

Roberto de Oliveira Souza

Rosangela de Marco

Rosangela Maria de Sousa Miranda

Rosiana Maria da Rosa

Severino Bertino Neto

Sheila Alves Rodrigues

Shirley Andrade de Sousa

Silvana Felix de Oliveira

Simone Hootts Costa da Silva

Sonia Aparecida Soares Carvalho

Sueli da Silva dos Santos

Tainá Musa

Vanuzia Alves dos Santos

Viviane Briekowiec de Oliveira

Vanessa Sousa – gerente do Sesi Educação e Saúde – Cacoal

Rúbia Carla de Souza Costa – coordenadora de Educação Sesi/Senai – Cacoal

Juliano Cezar Pereira Carneiro – coordenador de saúde Sesi – Cacoal

Ana Deize Zanon

Carmem Lúcia Souza Oliveira

Crediane Caetano Miranda

Daniely Oliveira Spazzapan Stecler

Doraci Neimog

Fabiula Cristina da Silva

Gabriela Schutz

Gedi da Silva

Geisen Cabral de Oliveira Silva

Gislaine Sandra Rodrigues da Silveira

Ilcléia Regiane Correia Zenaro

Inês Maria do Carmo

Ivani Maria de Oliveira Souza

José Marcos Preato

Luziana Furtado da Cruz

Manoela Regina Schutz

Maria Izabel de Morais

Marlinda Pagung Feitosa Teodoro

Michele Brasil

Mônica Sirley Bruno

Noemi Cristina da Silva

Simone Ferreira da Silva

Simone Schuster

Tatiana Cristina dos Santos

Alessandro de Oliveira Carvalho – pastor da Shekina

Luan Mopib Gorten Suruí – cafeicultor

Alecimar Pezzin – cafeicultor

Luiz Anastácio – cafeicultor

Ivonete Terezinha Nedel – cafeicultora

Nilton Marques de Lima – cafeicultor

Fabiana Souza Leal Sanabria – cafeicultora

Ângela Maria Coutinho Pessoa – cafeicultora

Edimar Pagung Ninke – cafeicultor

Jaques Silva Barbosa – cafeicultor

Vanessa Rosa da Silva – cafeicultor

Arlete Rosa da Silva Benito – cafeicultor

Aurélio da Luz Lopes – cafeicultor

Maria Santana de Oliveira Costa – cafeicultora

Carlos Alves Teixeira – cafeicultor

Valdir Vieira – cafeicultor

Maria Aparecida Barboza da Silva – cafeicultora

Edvaldo Sigoli – cafeicultor

Evaldo Simões de Oliveira – cafeicultor

Mateus Marques Elias – cafeicultor

Mauro Celso Tauffer – cafeicultor

Selma Targa de Freitas – cafeicultora

Cleiton Souza da Silva – cafeicultor

Leandro Leal – cafeicultor

Marcia Fátima – cafeicultura

André Luiz Vicente – cafeicultor

Luiz Anastácio – cafeicultor

Douglas Pereira – atleta

Karol Betini – atleta

Maikon Júnior – atleta

Lucas Vinicius Azevedo – atleta

Isabel Pereira de Souza – atleta

Elizeu Batista – atleta

Sara Gabriela Diniz – atleta

Kleiton Dantas – atleta

Evilanni Cristina – atleta

Vitor José de Jesus – atleta

Millene de Oliveira – atleta

Osmar Júnior – atleta

Debora Patrini – atleta

Angelina Pereira de Araújo – atleta

Carlos Augusto Neto – atleta

Everson de Moura Araújo – atleta

Maysa Oliveira – atleta

1o SGT PM RE Eliezio Cerino de Novais

3o SGT PM RE Fábio Henrique Dutra Bernardi

CB PM RE Juliana Peruzzo

3o SGT PM RE Eli Aparecido Alves da Costa

CB PM RE Júnior Moreira Nascimento

3o SGT PM RE Denival de Jesus Marcílio

CB PM RE Marcos Castro de Souza

CB PM RE Edimar Vieira dos Santos

1o SGT PM RE Ilson Felício de Almeida

1o SGT PM RE Maurício Gomes de Souza

CB PM RE Jônatas Matos Silva

3o SGT PM RE Hoqueides Vago

2o SGT PM RE José Gomes de Farias Neto

3o SGT PM RE Cleison Uedens Madeira

3o SGT PM RE Neliandra Meireles de Souza Coelho

3o SGT PM RE John Kennedy Conte

2o SGT QPPM RE Evandro Marcio Libardi

3o SGT QPPM RE Ronaldo Alves da Cruz

TENENTE QPPM RE Clebson Leandro Madeira

Claudia Sirlene de Assis – fonoaudióloga

Celeste Surui – cafeicultora

Maria Eduarda – atleta

Alzenidir de Souza Carvalho – mãe atípica

Marlene de Souza Batista Lima – mãe atípica

Rute Tonini Nery – mãe atípica

Nayara Sarita Oliveira – fonoaudióloga

Estela Mirian Ferreira – fonoaudióloga

Cícera Aparecida de Jesus – fonoaudióloga

Ana Carolina Aziz – fonoaudióloga

Diones Mendes Bento – cafeicultor

Arnelei Sergio kalk – cafeicultor

Andre Kalk – cafeicultor

Tiago Novaes Duarte – cafeicultor

Wilson Nakodash Surui – cafeicutlor

Edvaldo Rodrigues – Sicoob Fronteiras

Suelene de Laia Faneli – conselheira tutelar

Gilmar Luiz Odorisi – empresário

Cledson de Souza Santos – Comunidade Terapêutica Abisai

Valdir Rodrigues Jorge – empresário -(in memoriam)

Nelson Lobiana – empresário

Loja Maçônica Cavaleiros de Adohniran

Joaquim Cardoso Ribeiro – empresário

Jader Maia Marques – ex-secretário municipal de Cacoal

Cerâmica Rosalino

Cerâmica Rio Machado

Concreaço da Amazônia

Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de Cacoal

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)