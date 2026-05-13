Sílvia Cristina destaca origem popular e reforça compromisso com a população durante entrevistas

A pré-candidata ao Senado Sílvia Cristina afirmou durante entrevistas concedidas na capital que sua trajetória política foi construída longe de influências familiares ou sobrenomes tradicionais da política.

Ao falar sobre sua origem, Sílvia destacou a história de superação vivida ao longo da vida e reforçou a ligação com a população. “Eu não venho de sobrenome político. Eu venho do povo, sou filha de uma lavadeira e cozinheira e de um trabalhador braçal. Minha trajetória nunca foi fácil e não nego minhas origens. Eu sou povo, eu venho do povo e tenho orgulho de onde vim e de onde cheguei”, declarou.

Segundo a pré-candidata, as dificuldades enfrentadas durante a vida contribuíram para moldar sua atuação política e sua forma de enxergar as necessidades da população.

“Eu entendo a dor das pessoas, pois enfrentei muitas barreiras e dificuldades ao longo da vida. Isso me tornou forte, mas com um olhar sensível para as necessidades. Faço política de pés no chão, olhando nos olhos das pessoas e escutando seus anseios”, afirmou.

Durante as entrevistas, Sílvia Cristina também reforçou o discurso de proximidade com a população e destacou que pretende manter uma atuação voltada às demandas sociais e ao atendimento das necessidades da população rondoniense.

A parlamentar tem intensificado agendas e entrevistas em diferentes municípios do estado, ampliando o diálogo com lideranças, apoiadores e moradores de diversas regiões de Rondônia.